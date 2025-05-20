Группа стран Евросоюза потребует отстранить израильских спортсменов от международных соревнований (Ynet)
Страны Евросоюза могут выступить за отстранение Израиля от международных стартов.
Об этом сообщает израильский портал Ynet.
По информации источника, несколько западных стран, включая Испанию, Бельгию, а также страны Скандинавии призывают к введению жестких санкций к израильскому спорту из-за военных действий Израиля в секторе Газа.
Сообщается, что страны намерены потребовать от международных федераций отстранения израильских спортсменов и сборных аналогичного отстранению российских и белорусских атлетов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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