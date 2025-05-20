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«Лестеру» предъявлены новые обвинения в нарушении финансовых правил – за сезон-2023/24. С клуба могут снять очки в Чемпионшипе

С «Лестера» могут снять очки в Чемпионшипе.

Сегодня Премьер-лига предъявила клубу три обвинения в связи с предполагаемыми нарушениями финансовых правил в сезоне-2023/24, когда «лисы» выступали в Чемпионшипе.

В случае признании вины с «Лестера» могут снять очки в следующем сезоне – клуб снова вылетел во второй дивизион Англии. 

При этом сегодня также стало известно, что «Лестер» повторно оправдали по предыдущем делу о финансовых нарушениях. Апелляция АПЛ была отклонена. 

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ЗенитЗенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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