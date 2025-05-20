Аморим работает по 14 часов в день, приезжая на базу «МЮ» в 7 утра (ESPN)
Рубен Аморим работает по 14 часов в день, находясь на базе «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Тренер манкунианцев ежедневно приезжает на базу в Каррингтоне в 7 часов утра.
Ранее сообщалось, что в январе Аморим «заметно поседел».
Аморим возглавляет «МЮ» с ноября 2024 года. Команда занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 39 очков после 37 туров.
21 мая в финале Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с «Тоттенхэмом».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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