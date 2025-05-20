Аморим работает по 14 часов в день, приезжая на базу «МЮ» в 7 утра (ESPN)

Рубен Аморим работает по 14 часов в день, находясь на базе «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Тренер манкунианцев ежедневно приезжает на базу в Каррингтоне в 7 часов утра.

Ранее сообщалось , что в январе Аморим «заметно поседел».

Аморим возглавляет «МЮ » с ноября 2024 года. Команда занимает 16-е место в таблице АПЛ , набрав 39 очков после 37 туров.

21 мая в финале Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с «Тоттенхэмом».