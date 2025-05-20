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Фанаты МХК «Спартак» кричали оскорбления в адрес Ротенберга. Тренер СКА снимал их на телефон и призывал скандировать громче

Болельщики МХК «Спартак» выкрикивали оскорбления в адрес Романа Ротенберга.

«СКА-1946» обыграл московскую команду (2:1, 2-3) в 5-м матче финальной серии Кубка Харламова. 

Болельщики МХК «Спартак» скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера СКА и «России 25» Романа Ротенберга. который присутствовал на матче возле скамейки «СКА-1946». 

Ротенберг снимал болельщиков на камеру смартфона и жестами призывал скандировать громче. 

Фанаты МХК «Спартак» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче финала Кубка Харламова против «СКА-1946»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Андрея Сенченко
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