«Ман Сити» вышел на 3-е место перед 38-м туром АПЛ. «Ньюкасл», «Челси», «Астон Вилла» отстают на 2 очка, «Ноттингем» – на 3

«Манчестер Сити» вышел на третье место в АПЛ за тур до конца сезона.

Команда тренера Пепа Гвардиолы победила «Борнмут» (3:1) на своем поле в 37-м туре.

Досрочно ставший чемпионом «Ливерпуль» (83 очка) и занимающий второе место «Арсенал» (71) уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов-2025/26 на общем этапе.

В ЛЧ попадут еще три команды, которые войдут в топ-5 по итогам 38-го тура. «Ман Сити » идет 3-м, имея 68 баллов (разница голов «+27»).

Далее расположились «Ньюкасл », «Челси » и «Астон Вилла ». У трех команд по 66 баллов после 37 матчей, при равенстве очков первый показатель – разница голов. У «сорок» она лучше – «+22», у лондонцев – «+20», у бирмингемцев – «+9». 7-е место занимает «Ноттингем Форест » (65 очков, разница голов «+13»).

В заключительном туре «Фулхэм» примет «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – «Астон Виллу», «Ньюкасл » встретится с «Эвертоном», «Ноттингем Форест » – с «Челси », а «Арсенал», который еще может упустить вторую строчку, на выезде сыграет с уже вылетевшим «Саутгемптоном».

Напомним, еще одно место в Лиге чемпионов от Англии получит победитель финала Лиги Европы, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», занимающие 16-е и 17-е места в АПЛ соответственно.