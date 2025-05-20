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  • Юран за российского тренера в «Спартаке»: «Болельщика не обманешь. Берем иностранцев – и что получаем? Может, пора дать шанс своему? Хуже не будет, будет только лучше»
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Юран за российского тренера в «Спартаке»: «Болельщика не обманешь. Берем иностранцев – и что получаем? Может, пора дать шанс своему? Хуже не будет, будет только лучше»

Сергей Юран выступил за назначение российского тренера в «Спартак».

На данный момент команду возглавляет сербский специалист Деян Станкович.

– Многие болельщики считают, что «Спартаку» нужен свой, российский тренер. Вы что думаете?

– Фанаты правы. Болельщика не обманешь. Хватит уже, сколько они настрадались.

За последние восемь лет «Спартак» выиграл только один кубок. А иностранных тренеров сколько было за этот период? Тедеско, Руй Витория, Абаскаль, Станкович. Ну вот Станкович пришел после Абаскаля. Что поменялось-то? Пятое место и вылет из Кубка.

Как в известном фильме говорится: «Запад нам поможет». Да не поможет. Гвардиола с Клоппом не приедут к нам – они востребованы в Европе. Берем иностранных специалистов – и что в итоге получаем? Может, пора дать шанс своему?

Хуже не будет – 100 процентов. Уверен, что будет только лучше, – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура27813 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoРуй Витория
logoДеян Станкович
logoДоменико Тедеско
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