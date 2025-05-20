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Казахстан вылетел из высшего дивизиона ЧМ, уступив Швейцарии – 1:4. Команда Болякина проиграла 6 матчей подряд с разницей шайб 7:31

Казахстан вылетел из высшего дивизиона чемпионата мира по хоккею.

Это произошло после поражения в матче последнего тура от Швейцарии со счетом 1:4. Для сохранения места в элите команде Олега Болякина и Леонида Тамбиева нужно было набрать одно очко.

Казахстан вел со счетом 1:0, но пропустил ответную шайбу за 5 секунд до конца второго периода, а в третьем игровом отрезке швейцарцы забили три безответных гола.

Сборная Казахстана по итогам группового этапа набрала 3 очка за 7 матчей, победив только сборную Норвегии в первом туре (2:1). В шести следующих играх у команды шесть поражений с разницей шайб 7:31.

Казахстан набрал одинаковое количество очков с Венгрией, но уступил в личной встрече (2:4). В следующем году Казахстан выступит в дивизионе 1А.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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