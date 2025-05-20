ЧМ-2025. Канада против Швеции, Казахстан сыграет со Швейцарией, Финляндия – со Словакией, Чехия – с США
В Швеции и Дании завершается групповой этап чемпионата мира по хоккею 2025.
Казахстан будет противостоять Швейцарии – команде нужно набрать хотя бы 1 очко, чтобы избежать вылета из элитного дивизиона.
Канада сыграет со Швецией, Финляндия – со Словакией, Чехия – с США.
Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.
Чемпионат мира-2025
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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