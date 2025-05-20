ЧМ-2025. Канада против Швеции, Казахстан сыграет со Швейцарией, Финляндия – со Словакией, Чехия – с США

В Швеции и Дании завершается групповой этап чемпионата мира по хоккею 2025.

Казахстан будет противостоять Швейцарии – команде нужно набрать хотя бы 1 очко, чтобы избежать вылета из элитного дивизиона.

Канада сыграет со Швецией, Финляндия – со Словакией, Чехия – с США.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025