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ЧМ-2025. Канада против Швеции, Казахстан сыграет со Швейцарией, Финляндия – со Словакией, Чехия – с США

В Швеции и Дании завершается групповой этап чемпионата мира по хоккею 2025.

Казахстан будет противостоять Швейцарии – команде нужно набрать хотя бы 1 очко, чтобы избежать вылета из элитного дивизиона. 

Канада сыграет со Швецией, Финляндия – со Словакией, Чехия – с США. 

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная США по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoСборная Латвии по хоккею
logoЧМ по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Германии по хоккею
logoСборная Дании по хоккею
logoСборная Австрии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
результаты матчей
logoSports – Казахстан
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