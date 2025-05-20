«Мбаппе не удивил. Ямаль вносит больший вклад, забив на 20 голов меньше. Ламина коснулась волшебная палочка, он понимает игру». Парехо о футболистах

Даниэль Парехо назвал Ламина Ямаля более полезным игроком, чем Килиан Мбаппе.

Нападающий «Реала» забил 29 голов и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах сезона Ла Лиги. Вингер «Барселоны» забил 9 мячей и сделал 13 ассистов в 34 играх.

«Килиан Мбаппе как футболист меня не удивил. Он может забивать голы. Но я понимаю футбол по-другому.

На мой взгляд, Ламин Ямаль , забив на 20 голов меньше, вносит больший вклад [в успех команды], чем Мбаппе.

Ямаль – парень, которого коснулась волшебная палочка. У него невероятное количество мастерства. Он хорош в дриблинге, создает моменты. Особенный парень, у которого есть то, чего нет у других, а именно – понимание игры. Удивительно, что в 17 лет он понимает футбол вот так.

Дело не в том, чтобы забить великолепный гол за Испанию в ворота Франции, а в том, чтобы знать, как играть в каждом эпизоде с мячом», – сказал полузащитник «Вильярреал » Даниэль Парехо .