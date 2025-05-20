Аршавин о словах Венгера, что он не учил английский в «Арсенале»: «Там надо было учить французский. Первым с тренировок я уходил в любой команде»
Андрей Аршавин ответил на слова Арсена Венгера о причине его спада в «Арсенале».
Ранее бывший советский и российский хоккеист Игорь Ларионов рассказал о разговоре с Арсеном Венгером, в котором экс-тренер «Арсенала» заявил про Аршавина: «Знаешь, мне очень жалко. Хороший, талантливый парень. Но не хотел учить английский. В раздевалке вообще не было контакта – тренировка закончилась, первый сложил вещи и уехал».
– Во-первых, там надо было учить французский, а не английский. Во-вторых, первым с тренировок я уходил всегда – неважно, в какой команде. Не знаю, что делать по два часа на базе [после тренировки].
– Это могло вам помешать стать звездой мирового уровня?
– Конечно, нет. Контакт в «Арсенале» у меня был нормальный, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Аршавин.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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