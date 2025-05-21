Бобровский отразил 31 из 33 бросков «Каролины» в 1-м матче финала Востока и стал 1-й звездой

Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков «Каролины» в 1-м матче финала Востока.

Вратарь «Флориды» был признан первой звездой первого матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Харрикейнс» (5:2, 1-0).

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ у 36-летнего россиянина 9 побед в 13 играх при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,29.

Бобровский дарит вино партнерам за сухари в этом Кубке Стэнли. Пара уже есть

Бобровский, Рантанен, Макдэвид, Харли, Эттинджер и Андерсен – претенденты на «Конн Смайт Трофи» по версии авторов сайта НХЛ