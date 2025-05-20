Владимир Крамник подал жалобу в органы ЕС на платформу Chess.com

14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник подал жалобу на платформу Chess.com.

«Получено подтверждение, что запрос на расследование с фактической доказательной документацией в 60 с лишним страниц, подготовленный юридическими экспертами, получен соответствующими регулирующими органами ЕС и начал рассматриваться. Решение об открытии официального дела должно быть принято примерно через месяц.

И вскоре после некоторых небольших корректировок, в связи с иной юрисдикцией, аналогичная документация будет направлена в соответствующие органы США», – написал Крамник в соцсети.

Гроссмейстер прикрепил к посту снимки, из которых следует, что жалоба подана в том числе на систематические нарушения законодательства ЕС со стороны Chess.com.

Ранее Крамник критиковал шахматную платформу за неэффективную борьбу с читерством. В декабре 2024-го Chess.com дисквалифицировала Крамника на полгода, запретив ему играть на призовых турнирах.

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