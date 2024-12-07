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На матч Высшей лиги России по регби в Калининграде пришли почти 8,5 тысячи зрителей

На матч Высшей лиги России по регби в Калининграде пришли 8,5 тысячи зрителей.

Матч между «Балтийским штормом» и московским ЦСКА во второй по силе российской лиге по регби посетили 8493 зрителя.

Игра прошла на стадионе «Ростех-Арена».

Это новый рекорд PARI Высшей Лиги. Прошлый был поставлен также на матче «Балтийского Шторма» в сезоне-2024, когда калининградцы на «Ростех-Арене» принимали московский «Спартак». Тогда на стадион пришел 7781 зритель. 

Сегодня «Балтийский шторм» уступил ЦСКА со счетом 18:19.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Спартак
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