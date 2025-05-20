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  • Защитник «Вашингтона» Алексеев был задержан полицией с применением перцового баллончика во время драки на улице. Его обвиняют в появлении в общественном месте в состоянии опьянения
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Защитник «Вашингтона» Алексеев был задержан полицией с применением перцового баллончика во время драки на улице. Его обвиняют в появлении в общественном месте в состоянии опьянения

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев был задержан полицией.

Как пишет ARL Now, в субботу 25-летнего хоккеиста задержали во время драки на улице.

Сообщается, что инцидент произошел ночью в районе бульвара Кларендон, где расположено много баров. Патрульные полицейские получили информацию о драке рядом с одним из заведений.

Они прибыли на место и задержали подозреваемого, напавшего на другого мужчину. Сотрудник полиции применил перцовый баллончик. 

В отчете о преступлении отмечается, что «Александр Алексеев, 25 лет, был арестован и обвинен в нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения».

Хоккеиста доставили в тюрьму, расположенную в здании суда округа Арлингтон, но затем освободили. Пока неизвестно, на какую дату назначен суд. 

В сезоне-2024/25 Алексеев провел 8 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и еще 10 – в розыгрыше Кубка Стэнли. Летом игрок может стать ограниченно свободным агентом. Права на него в КХЛ принадлежат «Салавату Юлаеву». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ARL Now
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