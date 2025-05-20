Жена Тикнизяна: «Не раз видела слезы мужа из-за ситуации в «Локомотиве». Один из факторов, почему он не перешел в «Зенит» – Галактионов. Наир говорил, что не хочет уходить от тренера»

Жена Тикнизяна рассказала, что Наир плакал из-за ситуации в «Локомотиве».

Ранее защитник «Локомотива» изъявил желание покинуть клуб: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен» .

«За последний год я не раз видела слезы на глазах своего мужа из‑за его ситуации в клубе. Из‑за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает.

Наира практически не бывает дома, потому что он постоянно тренируется. Наир говорит, что ему надо становиться лучше, чтобы получать больше игрового времени. Он любит футбол, он фанат своего дела.

Один из ключевых факторов, почему он не перешел в «Зенит », – это Михаил Михайлович Галактионов.

На тот момент Наир был лидером команды и говорил, что от этого тренера ему не хочется уходить, что с Галактионовым он хочет добиться чемпионства. Но все изменилось, когда Наир получил повреждение после матча с «Балтикой».

Не знаю, как повлияет вчерашнее интервью на его положение в клубе, но у Наира есть то, что никто не отнимет – это трудолюбие и любовь к своему делу.

С этим он точно не пропадет, а я его всегда поддержу!» – сказала Яна Ромашкина , жена Наира Тикнизяна .

«Чувствую себя говном». Тикнизян сорвался: зол, что не играет, и хочет уйти из «Локо»