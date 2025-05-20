«Арис» может расторгнуть контракт с Кокориным из-за изменения вектора клуба и ставки на молодых игроков (Иван Карпов)
Александр Кокорин может покинуть «Арис».
Руководство кипрского клуба рассматривает возможность расторгнуть соглашение с нападающим этим летом, об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Действующий договор команды и футболиста рассчитан до 2026 года.
Однако отмечается, что в «Арисе» изменится вектор развития и в клубе сделают акцент на молодых игроках.
Александр Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В этом сезоне он провел 30 матчей за команду во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 9 передач.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура27813 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости