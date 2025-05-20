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Петр Гуменник: «Традиционная, православная, русская – такая у меня будущая семья»

Фигурист Петр Гуменник рассказал о дружбе и семье.

– Дружба в спорте возможна?

– Конечно, возможна. Она ничем не хуже, чем дружба вне спорта. Хотя у меня, наверное, никогда не было друзей вне спорта.

– Мы знаем, что вы с Владом Дикиджи настоящие друзья, мы видели, как он переживает за тебя и радуется вместе с тобой на соревнованиях. А ты смотришь его прокаты, переживаешь?

– Да, смотрю прокаты Влада и тоже всегда переживаю. Так что в этом мы похожи.

– Часто ли удается провести время вместе? Чем предпочитаете заниматься?

– Не очень часто, потому что мы все-таки в разных группах занимаемся, но находимся в одном городе и иногда ходим на квесты, просто видимся. Например, в Сочи на сборах вместе ходим на пляж, в теннис играем. В принципе, неважно, чем заниматься с любимым другом.

– Какой ты видишь свое будущую семью?

– Конечно, традиционная, православная, русская – такая у меня будущая семья.

– С родителями советуешься сейчас по жизненным вопросам или принимаешь все решения самостоятельно?

– Да, почти всегда советуюсь, когда какой-то важный вопрос возникает, когда мне нужно принять важное решение. Хотя я обычно сам для себя знаю дальнейший план действий, но все равно советуюсь с родителями, потому что у них большой опыт, много знаний, и они могут всегда подсказать еще более оптимальную стратегию или просто подтвердить правильность моих действий, и тогда я буду чувствовать себя спокойнее и увереннее.

– Как выглядит идеальный семейный вечер для тебя?

– Я люблю приехать на дачу, чтобы поиграть в настольный теннис, поесть барбекю и собраться всей семьей за ужином, пошутить и поиграть, может быть, в какую-нибудь викторину, посмеяться, обсудить какие-то планы или события – вот это очень хороший вечер, – отметил Гуменник.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
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