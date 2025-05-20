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  • Тиаго Силва: «Высока вероятность, что Дембеле выиграет «Золотой мяч». Ямаль и Рафинья провели невероятные сезоны, но когда выигрываешь ЛЧ, все внимание на тебе»
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Тиаго Силва: «Высока вероятность, что Дембеле выиграет «Золотой мяч». Ямаль и Рафинья провели невероятные сезоны, но когда выигрываешь ЛЧ, все внимание на тебе»

Тиаго Силва оценил претендентов на выигрыш «Золотого мяча».

«Думаю, существует очень высокая вероятность того, что Усман Дембеле выиграет «Золотой мяч». Этап в конце сезона сыграет большое значение, особенно если ему удастся выиграть Лигу чемпионов.

Потому что также есть Ламин Ямаль и Рафинья, которые провели невероятные сезоны. Думаю, все трое будут на пьедестале, но посмотрим, в каком именно порядке.

Когда ты выигрываешь Лигу чемпионов, на тебя обращено все внимание», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Тиаго Силва.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура27809 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: beIN Sports
logoТиаго Силва
logoРафинья Диас
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoУсман Дембеле
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
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