Для «Барселоны» Диас – цель номер один. Трансфер вингера «Ливерпуля» оценивается в 85 млн евро (Diario Sport)
Как сообщает Diario Sport, 28-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии – давняя мечта спортивного директора каталонцев Деку.
Он также подходит под профиль игрока, который нужен команде для качественного скачка, по мнению руководителей сине-гранатовых. Кроме того, кандидатуру Диаса одобрил главный тренер «Барсы» Ханси Флик.
В клубе уверены в необходимости покупки игрока группы атаки на левый фланг, способного при необходимости исполнить роль «девятки». В Барселоне считают, что для трансфера нет финансовых преград.
Клуб приостановил работу над подписанием флангового защитника после прогресса Жерара Мартина и убедительной игры Эрика Гарсии. Сейчас «блауграна» сосредоточена на левом вингере.
Ожидается, что сумма трансфера Диаса составит около 85 миллионов евро.
Луис забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 35 матчах АПЛ в чемпионском сезоне «красных». Его подробная статистика – здесь.