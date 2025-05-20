Для «Барселоны» Диас – цель номер один. Трансфер вингера «Ливерпуля» оценивается в 85 млн евро (Diario Sport)

«Барселона» сделала вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса целью номер один на рынке.

Как сообщает Diario Sport, 28-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии – давняя мечта спортивного директора каталонцев Деку.

Он также подходит под профиль игрока, который нужен команде для качественного скачка, по мнению руководителей сине-гранатовых. Кроме того, кандидатуру Диаса одобрил главный тренер «Барсы» Ханси Флик.

В клубе уверены в необходимости покупки игрока группы атаки на левый фланг, способного при необходимости исполнить роль «девятки». В Барселоне считают, что для трансфера нет финансовых преград.

Клуб приостановил работу над подписанием флангового защитника после прогресса Жерара Мартина и убедительной игры Эрика Гарсии . Сейчас «блауграна» сосредоточена на левом вингере.

Ожидается, что сумма трансфера Диаса составит около 85 миллионов евро.

Луис забил 13 голов и сделал 5 ассистов в 35 матчах АПЛ в чемпионском сезоне «красных». Его подробная статистика – здесь .