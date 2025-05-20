ISU добавил в пул тестирования на допинг российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов, получивших нейтральный статус
Также были добавлены российские конькобежцы и шорт-трекисты.
В обновленный пул вошли:
фигуристы Алина Горбачева, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи;
шорт-трекисты Анастасия Жеганова, Анна Матвеева, Анна Овчинникова, Петр Котмаков, Даниил Николаев, Иван Посашков, Илларион Саболдашев;
конькобежцы Алиса Беккер, Анастасия Григорьева, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Даниил Найденышев, Ксения Коржова, Иван Фруктов.
Аделия Петросян – основная претендентка на олимпийский отбор в женском фигурном катании, также получившая нейтральный статус, была включена в пул ранее.
Спортсмены, которым одобрили нейтральный статус, смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026.
Атлеты, включенные в международный регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS.