ISU добавил в пул тестирования на допинг российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов, получивших нейтральный статус

ISU добавил фигуристов, получивших нейтральный статус, в пул допинг-тестирования.

Также были добавлены российские конькобежцы и шорт-трекисты.

В обновленный пул вошли:

фигуристы Алина Горбачева , Петр Гуменник , Владислав Дикиджи ;

шорт-трекисты Анастасия Жеганова, Анна Матвеева, Анна Овчинникова, Петр Котмаков, Даниил Николаев, Иван Посашков, Илларион Саболдашев;

конькобежцы Алиса Беккер, Анастасия Григорьева, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Даниил Найденышев, Ксения Коржова, Иван Фруктов.

Аделия Петросян – основная претендентка на олимпийский отбор в женском фигурном катании, также получившая нейтральный статус, была включена в пул ранее.

Спортсмены, которым одобрили нейтральный статус, смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026.

Атлеты, включенные в международный регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS.