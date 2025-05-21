Канада сыграет с Данией, Швеция – с Чехией, США против Финляндии, Швейцария встретится с Австрией в 1/4 финала ЧМ-2025

Определены четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею.

На ЧМ-2025 в Швеции и Дании завершился групповой этап. По его итогам сформировались соперники по четвертьфинальным матчам.

Канада (1-е место в группе) – Дания (4);

Швеция (2) – Чехия (3);

США (2) – Финляндия (3);

Швейцария (1) – Австрия (4).

Игры 1/4 финала турнира состоятся 22 мая.