Канада сыграет с Данией, Швеция – с Чехией, США против Финляндии, Швейцария встретится с Австрией в 1/4 финала ЧМ-2025
Определены четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею.
На ЧМ-2025 в Швеции и Дании завершился групповой этап. По его итогам сформировались соперники по четвертьфинальным матчам.
Канада (1-е место в группе) – Дания (4);
Швеция (2) – Чехия (3);
США (2) – Финляндия (3);
Игры 1/4 финала турнира состоятся 22 мая.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости