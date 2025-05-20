Амориму «стала нравиться» задача по восстановлению «Манчестер Юнайтед» (ESPN)
Рубен Аморим воодушевлен идеей восстановить ситуацию в «Манчестер Юнайтед».
Португальский специалист возглавил английский клуб в ноябре 2024 года вместо Эрика тен Хага.
За тур до завершения сезона АПЛ команда находится на 16-й позиции в турнирной таблице.
По информации ESPN, в последние недели тренеру стала «нравиться» задача по возрождению «Манчестер Юнайтед», но отмечается, что ему все еще трудно «правильно настроить мышление».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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