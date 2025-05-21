Свечников нанес удар в голову Бобровскому в 1-м матче финала Востока. Судьи не наказали форварда «Каролины»

Андрей Свечников нанес удар в голову Сергею Бобровскому в 1-м матче серии.

«Каролина» уступила «Флориде» (2:5) в первом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли (0-1).

Во втором периоде российский форвард «Харрикейнс» столкнулся с российским вратарем «Пантерс» и задел его голову. Бобровский упал на лед, но в итоге смог продолжить матч.

Судьи не нашли нарушения правил в действиях Свечникова.

Бобровский отразил 31 из 33 бросков «Каролины» в 1-м матче финала Востока и стал 1-й звездой

Бобровский получил удар в голову от Беннетта в 6-м матче серии с «Торонто». Форвард «Флориды» врезался в своего вратаря и сбил с него шлем