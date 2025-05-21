«Реал» может купить Нико Уильямса, клуб всерьез рассматривает трансфер. Отступные вингера «Атлетика» – 58 млн евро (Marca)

«Реал» может подписать вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

По данным Marca, имя 22-летнего чемпиона Европы в составе сборной Испании все чаще звучит в разговорах руководителей «Мадрида ». Клуб всерьез рассматривает возможность трансфера.

«Сливочным» очень нравится профиль Уильямса – это молодой, взрывной игрок с большим влиянием в СМИ, спортивным и коммерческим потенциалом. Его статус игрока сборной Испании также является плюсом для «Реала».

В контракте футболиста с «Атлетиком » прописаны отступные – 58 миллионов евро. В клубе считают, что покупка Уильямса – это хорошая возможность на трансферном рынке, которую нельзя игнорировать.

Кроме того, в «Мадриде» оценивают то, какой эффект может произвести данный трансфер с учетом того, что Нико был одной из главных целей «Барселоны». Ранее сообщалось , что сине-гранатовые решили не покупать Уильямса летом из-за нехватки денег и хорошей игры линии атаки.

В случае прихода испанца главным кандидатом на уход из «Реала» станет бразилец Родриго .

Нико забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 44 матчах за клуб из Бильбао в этом сезоне. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Как там Нико Уильямс после славы на Евро?