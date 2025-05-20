НБА. Финал Западной конференции. «Оклахома» примет «Миннесоту» в 1-м матче
Сегодня стартует финальная серия Западной конференции НБА.
Победитель регулярного чемпионата «Оклахома» примет на своей площадке «Миннесоту» в первом матче серии.
Финал Западной конференции
Счет в серии – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?4127 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
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