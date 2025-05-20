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НБА. Финал Западной конференции. «Оклахома» примет «Миннесоту» в 1-м матче

Сегодня стартует финальная серия Западной конференции НБА.

Победитель регулярного чемпионата «Оклахома» примет на своей площадке «Миннесоту» в первом матче серии.

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Счет в серии – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто станет чемпионом НБА?4127 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
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