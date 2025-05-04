Победы «Краснодара» и «Барсы», «Салават» снова проиграл «Локомотиву», «Бавария» отложила титул, дождь на Гран-при Майами и другие новости

1. В 27-м туре Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Рубин» (2:1) дома и сделал еще один шаг к чемпионству. «Локомотив» дома поделил очки с «Оренбургом» (1:1).

После победы «быков» оформился грустный юбилей «Динамо» – клуб 30 лет не выигрывает трофеев , сейчас он лишился математических шансов на титул в Премьер-лиге. А новая осечка «Локо» спровоцировала новость о том, что Черчесов – главный кандидат на пост тренера в случае отставки Галактионова, впрочем, москвичи пока выразили поддержку Михаилу.

2. «Салават» проиграл «Локомотиву» (0:3) в 4-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и уступает в серии (1-3).

3. В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде проигрывала уже вылетевшему «Вальядолиду» после первого тайма, но одержала волевую победу (2:1). «Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Алавесом» (0:0).

4. В 32-м туре Бундеслиги «Бавария» упустила победу над «Лейпцигом» (3:3) из-за гола на 94-й минуте и отсрочила завоевание чемпионского титула. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» (4:0).

5. Кубок Стэнли. «Даллас» выбил «Колорадо» из плей-офф (4-3 в серии), выиграв 7-й матч с камбэком в 3-м периоде – 4:2 после 0:2. Микко Рантанен набрал 3+1 против бывшей команды и стал первым игроком в истории лиги, сделавшим хет-трик в третьем периоде седьмого матча серии плей-офф. Тренер техасцев Питер Дебур выиграл 9 из 9 седьмых матчей в карьере и обновил рекорд лиги.

6. Насыщенный день на Гран-при Майами. Норрис выиграл дождевой спринт , Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 17-й (столкнулся с Антонелли на пит-лейн), Леклер попал в аварию по пути на стартовую решетку и сошел. А вот в квалификации победил Ферстаппен, Норрис – 2-й, Антонелли – 3-й, Пиастри – 4-й.

7. ЭСК РФС поддержала решение судьи Мешкова не удалять хавбека «Зенита» Барриоса в матче с «Динамо» за подкат под Чавеса: «Нет элементов серьезного нарушения правил. Следовало вынести предупреждение». Комментатор «Матч ТВ» Черданцев одобряет : «Я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. От своих слов не отказываюсь. Дело вовсе не в том, что это игрок «Зенита».

8. В 35-м туре Серии А «Наполи» в гостях был сильнее «Лечче» (1:0), «Интер» на своем поле переиграл «Верону» (1:0). Неаполитанцы по-прежнему на 3 очка впереди миланцев в борьбе за скудетто.

9. Плей-офф НБА. «Денвер» переиграл «Клипперс» в 7-м матче серии и встретится с «Оклахомой» во втором раунде.

10. «Арсенал» дома уступил «Борнмуту» (1:2), забив первым и дважды пропустив со стандартов – с аута и углового. Все результаты дня – здесь .

11. Белорусская теннисистка Соболенко обыграла американку Гауфф в финале в Мадриде и стала трехкратной чемпионкой турнира.

12. В полуфинале чемпионата мира по снукеру Трамп уступил Уильямсу, О’Салливан проиграл Чжао Синьтуну.

13. «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым проиграл «Страсбуру» (1:2) в гостях в 32-м туре Лиги 1 . «Монако» без Александра Головина разобрался с «Сент-Этьеном» (3:1) на выезде.

14. Девочки-подростки 12-14 лет избили лошадь в нижегородской спортивной школе. Проводится внутренняя поверка, животному оказана ветеринарная помощь.

15. Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница провели гендер-пати .

16. «Зенит» показал стильную ретро-форму к столетию клуба, петербуржцы сыграют в ней с «Ахматом» в последнем домашнем матче сезона. Полевой комплект отсылает к «Сталинцу», вратарский выполнен в черных тонах с белым воротником.

17. «Аль-Ахли Джидда» обыграл «Кавасаки» (2:0) в финале Лиги чемпионов Азии и впервые выиграл трофей. За саудовский клуб выступают Фирмино, Тоуни, Кессиэ, Марез и другие известные футболисты.

18. Река Сходня затопила «Олимпийскую деревню» в подмосковном Новогорске.

19. Дюплантис, Магучих, Вархольм, Симбине победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае.

Цитаты дня:

Быстров про Ливая: «Должен возить, уничтожать . Вот Данни был ###### просто – пару раз так мне между ног засунул, не встречал такого. 30 млн отдали. У Гарсии виден потенциал на 20 млн?»

Депутат Журова: «Клэбо и норвежцы боятся конкурировать с Большуновым и другими нашими лыжниками. Очень удобно выигрывать медали без русских»

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