Девочки-подростки избили лошадь в нижегородской спортшколе

В Нижнем Новгороде девочки-подростки избили лошадь в спортшколе.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором три девочки 12-14 лет бьют лошадь в местной СШОР по современному пятиборью и конному спорту.

В Министерстве спорта Нижегородской области назвали подобное обращение с животным «недопустимым».

«По вопросу нарушения правил и техники безопасности при взаимодействии с лошадьми тремя несовершеннолетними обучающимися спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту руководством учреждения проводится внутренняя поверка.

Нарушившие правила обращения с лошадьми дети отстранены от занятий. На 5 мая назначен педагогический совет по вопросу их отчисления из школы», – сообщили в Минспорта региона.

Также руководство учреждения проводит внутреннюю проверку на предмет соблюдения должностных обязанностей тренером группы, в которой занимались подростки, и администратором спортшколы.

«Лошади по кличке Иоланта были нанесены телесные повреждения в виде потертостей в области грудной клетки и ссадин в области головы. Животному оказана ветеринарная помощь.

Состояние лошади на данный момент удовлетворительное – Иоланта потребляет необходимый суточный фураж в полном объеме, спокойно контактирует с людьми», – рассказали в ведомстве.

Прокуратура Нижегородской области организует проверку по факту инцидента.

«В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратурой области выявлена публикация о том, что подростки, находясь в конной школе, жестоко обращались с животным, снимая свои действия на видеокамеру.

По данному факту прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», – говорится в заявлении надзорного органа.