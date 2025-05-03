«Зенит» в ретро-форме к столетию сыграет с «Ахматом» в последнем домашнем матче сезона. Полевой комплект отсылает к «Сталинцу», вратарский выполнен в черных тонах с белым воротником
«В честь столетия клуба сине-бело-голубые и технический партнер петербуржцев Wildberries подготовили уникальную экипировку, в которой команда сыграет 24 мая на «Газпром Арене».
Дизайн ретро-формы объединяет сразу несколько эпох. Продольная полоса отсылает к началу начал и «Сталинцу», воротник напоминает о футбольной моде 1950-60-х, а первая версия клубной стрелки, которая использовалась до конца 1970-х, вызывает ностальгию у болельщиков «Зенита» со стажем.
Форма полевых игроков сочетает три главных цвета клуба – насыщенный синий, белый и небесно-голубой. Вратарский комплект выполнен в классических черных тонах с контрастным воротником и белыми вставками на рукавах. У сердца, там, где ей и положено быть – зенитовская стрелка.
Сине-бело-голубые сыграют в уникальной ретро-форме 24 мая, накануне своего столетия – «Зенит» проведет в ней заключительный домашний матч сезона в Мир РПЛ против «Ахмата».
Кроме того, 25 мая в таком же комплекте команда «Зенит» Санкт-Петербург выйдет в Матче легенд на «Газпром Арене», – говорится в пресс-релизе «Зенита».
Фото: t.me/fczenit/26377
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