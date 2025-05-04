НБА. Первый раунд плей-офф. «Денвер» примет «Клипперс» в 7-м матче серии

Сегодня, 4 мая, состоится один матч первого раунда плей-офф НБА.

Решающая игра между «Наггетс» и «Клипперс » определит соперника «Оклахомы» во втором раунде плей-офф.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

В серии ничья – 3-3.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.