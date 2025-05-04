74

НБА. Первый раунд плей-офф. «Денвер» примет «Клипперс» в 7-м матче серии

Сегодня, 4 мая, состоится один матч первого раунда плей-офф НБА.

Решающая игра между «Наггетс» и «Клипперс» определит соперника «Оклахомы» во втором раунде плей-офф.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

В серии ничья – 3-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДенвер
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoКлипперс
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич реализовал 5 из 14 бросков из-под опеки Ивицы Зубаца
5вчера, 15:45
Джеймс Харден об адаптации «Клипперс» в атаке: «Мы обсудили изменения, показали на записях и реализовали. Я знаю, что делать»
3вчера, 14:15
Кавай Ленард о 7-м матче с «Денвером»: «Весело проведем время с одноклубниками»
19вчера, 13:54
Главные новости
Алперен Шенгюн: «Нужны два человека, чтобы вытолкать Стивена Адамса из под кольца. Мне остается самое простое»
49 минут назад
Кармело Энтони присоединится к NBC Sports в качестве аналитика
сегодня, 20:46
«Сакраменто» расстался с Джеем Триано и тремя другими ассистентами из тренерского штаба Дага Кристи
сегодня, 20:10
Дрэймонд Грин: «Грегг Попович – самый приятный человек на свете, который заботится об окружающих»
4сегодня, 19:54
Джо Маззулла: «Изучение прошлых серий позволяет мне расширить свой кругозор»
1сегодня, 19:28
Кристапс Порзингис: «Хотим пройти этот плей-офф за счет сильной базы, а не с помощью трюков»
4сегодня, 19:16
Том Тибодо о серии с «Бостоном»: «Самое важное – подготовка»
4сегодня, 18:59
Джейлен Браун о состоянии колена: «Двигаюсь в верном направлении»
сегодня, 18:45
Бронни Джеймс: «Было очень много давления. Не смог его полностью проигнорировать»
10сегодня, 17:25
Дрю Холидэй вернется в состав «Селтикс» в ближайшее время
5сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» обыграл «Сен-Кантен», «Элан Шалон» справился со «Страсбуром» и другие результаты
сегодня, 20:35
Чемпионат Италии. «Тренто» разгромил «Реджо-Эмилию»
сегодня, 20:24
Чемпионат Греции. За 5-8 места. ПАОК уступил «Кардицасу», «Паниониос» обыграл «Перистери»
сегодня, 20:21
Чемпионат Греции. Плей-аут. «Марусси» обыграл «Колоссос», «Лаврион» уступил «Арису»
сегодня, 20:20
Адриатическая лига. «Игокеа» разгромила «Морнар Бар», КРКА уступила «Цедевите Олимпии»
сегодня, 20:09
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» справился с «Тофашем», «Петким Спор» обыграл «Бююкчекмедже»
сегодня, 18:30
«Тибс хочет посмотреть видео». Карл-Энтони Таунс шутливо пояснил звонок телефона
сегодня, 18:25Видео
Эван Фурнье стал MVP 4-х матчей четвертьфиналов Евролиги
сегодня, 18:08Фото
Джош Нибо вернется на площадку после 4 месяцев реабилитации
сегодня, 17:56
«Локомотив-Кубань» откажется от фарм-команды в Суперлиге
4сегодня, 17:40