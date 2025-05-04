НБА. Первый раунд плей-офф. «Денвер» примет «Клипперс» в 7-м матче серии
Сегодня, 4 мая, состоится один матч первого раунда плей-офф НБА.
Решающая игра между «Наггетс» и «Клипперс» определит соперника «Оклахомы» во втором раунде плей-офф.
Первый раунд
В серии ничья – 3-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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