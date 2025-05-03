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Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Вальядолида», «Атлетико» против «Алавеса», «Реал» сыграет с «Сельтой» в воскресенье

В Ла Лиге проходят матчи 34-го тура.

«Райо Вальекано» одолел «Хетафе» в пятницу (1:0).

В субботу «Барселона» проведет матч с «Вальядолидом», «Атлетико» встретится с «Алавесом».

«Реал» примет «Сельту» в воскресенье.

Ла Лига

34-й тур 

Ла Лига. 34 тур
3 мая 12:00, Мендисорроса
Алавес
Не начался
-xG-
Атлетико
Ла Лига. 34 тур
3 мая 14:15, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Не начался
-xG-
Осасуна
Ла Лига. 34 тур
3 мая 16:30, де Гран Канария
Лас-Пальмас
Не начался
-xG-
Валенсия
Ла Лига. 34 тур
3 мая 19:00, Хосе Соррилья
Вальядолид
Не начался
-xG-
Барселона
Ла Лига. 34 тур
4 мая 12:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Не начался
-xG-
Сельта
Ла Лига. 34 тур
4 мая 14:15, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
Не начался
-xG-
Леганес
Ла Лига. 34 тур
4 мая 16:30, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Не начался
-xG-
Бетис
Ла Лига. 34 тур
4 мая 19:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
Не начался
-xG-
Атлетик
Ла Лига. 34 тур
5 мая 19:00, Монтиливи
Жирона
Не начался
-xG-
Мальорка
Ла Лига. 34 тур
2 мая 19:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Завершен
1 - 0
-xG-
Хетафе
Матч окончен
90’
+3’
Иглесиас   Ньом
Альваро Гарсия   Эспино
84’
Унаи Лопес   Гумбау
84’
80’
Джене
80’
Джене
77’
Арамбарри
74’
Йылдырым   Петер Федерико
Де Фрутос   Диас
67’
Эмбарба   Гвардиола
67’
63’
Бернат   Карлес Перес
Де Фрутос
55’
Сисс   Оскар Валентин
55’
2тайм
Перерыв
Сисс
43’
Лежен
32’
  Лежен
7’
Райо Вальекано
Карденас, Чаваррия, Аридане, Лежен, Балиу, Унаи Лопес, Сисс, Альваро Гарсия, Паласон, Де Фрутос, Эмбарба, Хиль, Эспино, де лас Сиас, Фернандес, Диас, Трехо, Гумбау, Оскар Валентин, де Томас, Гвардиола, Камельо
Запасные: де лас Сиас, Эмбарба, де Томас, Камельо, Сисс, Альваро Гарсия, Хиль, Фернандес, Трехо, Унаи Лопес, Де Фрутос
1тайм
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Альдерете, Беррокаль, Джене, Бернат, Милья, Арамбарри, Терратс, Майораль, Йылдырым, Летачек, Бенито, Ньом, Дуарте, Бекуша, Сола, Сантьяго, Карлес Перес, Петер Федерико
Запасные: де лас Сиас, Эмбарба, де Томас, Камельо, Сисс, Альваро Гарсия, Хиль, Фернандес, Трехо, Унаи Лопес, Де Фрутос
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Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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