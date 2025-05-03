Матч окончен
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Вальядолида», «Атлетико» против «Алавеса», «Реал» сыграет с «Сельтой» в воскресенье
В Ла Лиге проходят матчи 34-го тура.
«Райо Вальекано» одолел «Хетафе» в пятницу (1:0).
В субботу «Барселона» проведет матч с «Вальядолидом», «Атлетико» встретится с «Алавесом».
«Реал» примет «Сельту» в воскресенье.
Ла Лига
34-й тур
3 мая 12:00, Мендисорроса
3 мая 14:15, Эстадио де ла Серамика
Не начался
-xG-
3 мая 16:30, де Гран Канария
Не начался
-xG-
3 мая 19:00, Хосе Соррилья
Не начался
-xG-
4 мая 12:00, Сантьяго Бернабеу
Не начался
-xG-
4 мая 14:15, Рамон Санчес Писхуан
4 мая 16:30, RCDE Стэдиум
4 мая 19:00, Реале Арена
Не начался
-xG-
2 мая 19:00, Кампо де Вальекас
Завершен
1 - 0
-xG-
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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