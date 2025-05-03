Матч окончен
🏆 «Аль-Ахли» Фирмино впервые выиграл Лигу чемпионов Азии, победив в финале «Кавасаки» – 2:1
«Аль-Ахли» Роберто Фирмино обыграл «Кавасаки» (2:1) в финале Лиги чемпионов Азии.
Клуб из Джидды впервые завоевал этот трофей. До этого были два поражения в финалах – 1986, 2012. «Кавасаки» впервые играл в решающем матче.
За «Аль-Ахли» среди прочих выступают Роберто Фирмино, Айвен Тоуни, Франк Кессиэ, Рияд Марез, Мерих Демирал и Эдуар Менди.
Лига чемпионов Азии
Финал
3 мая 16:30, King Abdullah Sports City
Завершен
2 - 0
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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