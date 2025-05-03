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🏆 «Аль-Ахли» Фирмино впервые выиграл Лигу чемпионов Азии, победив в финале «Кавасаки» – 2:1

«Аль-Ахли» Роберто Фирмино обыграл «Кавасаки» (2:1) в финале Лиги чемпионов Азии.

Клуб из Джидды впервые завоевал этот трофей. До этого были два поражения в финалах – 1986, 2012. «Кавасаки» впервые играл в решающем матче.

За «Аль-Ахли» среди прочих выступают Роберто Фирмино, Айвен Тоуни, Франк Кессиэ, Рияд Марез, Мерих Демирал и  Эдуар Менди.

Лига чемпионов Азии

Финал

Лига чемпионов Азии Элита. Финал
3 мая 16:30, King Abdullah Sports City
Аль-Ахли Джидда
Завершен
2 - 0
-xG-
Кавасаки Фронтале
Матч окончен
Марез   Аль-Рашиди
90’
+5’
Менди
90’
+1’
Аль-Джухани   Александер
85’
Аль-Джухани
85’
84’
Kawahara   Hinata Yamauchi
Галено   Вейга
74’
Фирмино   Аль-Бурайкан
74’
65’
Иенага   Ито
65’
Yamamoto   Yuto Ozeki
46’
Эрисон   Shin Yamada
2тайм
Перерыв
Демирал
44’
42’
Sota Miura   ван Вермескеркен
  Кессиэ
42’
  Галено
35’
Аль-Ахли Джидда
Менди, Алиоски, Рожер, Демирал, Маджраши, Аль-Джухани, Кессиэ, Галено, Фирмино, Марез, Тоуни, Abdulrahman Salem Fadhel Al Sanbi, Abdullah Ahmad Abdulaziz Abdo, Mohammed Sulaiman Mohammed Bakor, Yaslam Balobaid, Дамс, Rayan Mohammed Bilko Hamed, Аль-Набит, Александер, Аль-Муваллад, Вейга, Аль-Бурайкан, Аль-Рашиди
Запасные: Галено, Марез, Mohammed Sulaiman Mohammed Bakor, Rayan Mohammed Bilko Hamed, Аль-Джухани, Yaslam Balobaid, Дамс, Фирмино, Аль-Набит, Аль-Муваллад, Abdulrahman Salem Fadhel Al Sanbi, Abdullah Ahmad Abdulaziz Abdo
1тайм
Кавасаки Фронтале:
Тебо-Ямагути, Sota Miura, Маруяма, Такаи, Asahi Sasaki, Марсиньо, Kawahara, Yamamoto, Иенага, Вакисака, Эрисон, Чон Сон Рен, Андо, Shuto Tanabe, ван Вермескеркен, Айдар, Tachibanada, Yuto Ozeki, Hinata Yamauchi, Сегава, Shin Yamada, Soma Kanda, Ито
Запасные: Галено, Марез, Mohammed Sulaiman Mohammed Bakor, Rayan Mohammed Bilko Hamed, Аль-Джухани, Yaslam Balobaid, Дамс, Фирмино, Аль-Набит, Аль-Муваллад, Abdulrahman Salem Fadhel Al Sanbi, Abdullah Ahmad Abdulaziz Abdo
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги чемпионов Азии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoАль-Ахли Джидда
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoКавасаки Фронтале
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoвысшая лига Япония
logoЭдуар Менди
logoРияд Марез
logoАйвен Тоуни
logoФранк Кессиэ
logoМерих Демирал
logoРоберто Фирмино
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