🏆 «Аль-Ахли» Фирмино впервые выиграл Лигу чемпионов Азии, победив в финале «Кавасаки» – 2:1

«Аль-Ахли» Роберто Фирмино обыграл «Кавасаки» (2:1) в финале Лиги чемпионов Азии.

Клуб из Джидды впервые завоевал этот трофей. До этого были два поражения в финалах – 1986, 2012. «Кавасаки » впервые играл в решающем матче.

За «Аль-Ахли » среди прочих выступают Роберто Фирмино , Айвен Тоуни , Франк Кессиэ , Рияд Марез , Мерих Демирал и Эдуар Менди .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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