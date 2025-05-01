Гол Овечкина, безумные 3:3 «Барсы» с «Интером», «Зенит» победил ЦСКА, «Локо» вылетел из Кубка, «Трактор» повел 2-0 в серии с «Динамо», Роналду снова без трофея, поражение Мирры и другие новости
1. «Барселона» сыграла 3:3 с «Интером» в безумном 1-м полуфинальном матче Лиги чемпионов. Думфрис сделал дубль и ассистировал Тюраму на 31-й секунде, у Зоммера автогол, Ямаль забил.
2. «Зенит» обыграл ЦСКА в 1-м матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России – 2:0. Кассьерра забил, Мостовой реализовал пенальти, гол Андрея в 1-м тайме отменили из-за фола в атаке.
«Локомотив» вылетел из Кубка, проиграв «Ростову» в полуфинале Пути регионов – 0:2. Голенков и Осипенко забили, гол Комличенко не засчитали из-за офсайда, пенальти на Кучаеве отменили из-за симуляции. У «Локо» нет трофеев четыре сезона.
Таким образом, в финале Пути регионов встретятся «Спартак» и «Ростов».
3. «Трактор» обыграл «Динамо» (3:2) во 2-м матче полуфинала Кубка Гагарина и повел 2-0 в серии.
4. Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (4-1 в серии) и вышел во второй раунд Кубка Стэнли, в котором сыграет с «Каролиной». Александр Овечкин забил 4-й гол в этом плей-офф. «Тампы» проиграла «Флориде» (1-4 в серии) и вылетела в первом раунде в третьем сезоне подряд. Результаты – здесь.
5. Мирра Андреева уступила Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Мадриде, отдав 8 геймов подряд после сетболов.
6. Карло Анчелотти отказал Бразилии и рассматривает предложение от саудовцев на 50 млн евро в год, пишет Marca.
Также сообщается, что «Реал» был готов отпустить Анчелотти в Бразилию до КЧМ, но без выплаты 11 млн евро за год контракта. Тренером недовольны и клуб, и бразильская федерация.
7. «Спартак» и Деян Станкович начали переговоры по новому контракту. Соглашение должно быть достигнуто до конца мая, утверждает «РБК Спорт». А вот с Абеной красно-белые решили расстаться – 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ.
8. Криштиану Роналду вновь остался без трофея: клуб португальца вылетел из азиатской Лиги чемпионов в полуфинале. Криштиану проиграл 10 турниров за 2,5 года и победил с «Аль-Насром» только в товарищеском Кубке арабских чемпионов.
9. НБА. «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» (131:116) и сократил отставание в серии (2-3).
10. КДК оштрафовал «Динамо» и «Зенит» на 40 тысяч каждого за скандирования болельщиков. Бело-голубые кричали про «позор российского футбола». «Спартак» и ЦСКА заплатят по 210 тысяч рублей.
11. Юрий Семин может вернуться в «Локомотив» в качестве тренера или члена руководства, пишет «Чемпионат».
12. Бывшая жена Сафонова попросила привлечь Матвея к уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов. По данным Sport Baza, вратарь «ПСЖ» ежемесячно вносит по миллиону рублей, утверждает защита
13. Правительство поддержало законопроект о самозапрете на азартные игры – при условии доработки. Минимальный срок – 12 месяцев, заявление можно подать на Госуслугах.
14. Порноактриса рассказала, что «Ноттингем» не пустил ее на матч и запретил посещать стадион. Бонни Блю хотела «доставить удовольствие» футболистам и болельщикам на игре.
15. Университет в США обязали аннулировать результаты пловчихи-трансгендера Томас.
Цитаты дня.
Алексей Урманов: «Когда Липницкая приехала в Сочи, напоминала затравленного зверька. Горжусь, что «разморозил» олимпийскую чемпионку»
Личка о будущем в «Динамо»: «Уволят – не расстроюсь. Поеду домой, в Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно!»
Зеедорф о «Золотом мяче»: «Почему он так важен? Не считаю его ориентиром. Нужно отдельно выбирать игрока в каждой линии. Много раз самым ценным мог быть, например, Макелеле»
Артем Дзюба: «Раньше были Неста, Мальдини, Дрогба, Лэмпард, Терри, а сейчас меньше крутых и ярких футболистов, уходят харизматичные. «Девятки» вымирают, практически нет топовых нападающих»
Александр Мостовой: «Тренируют ноунеймы. Чему мне учиться, кто мне что новое в футболе расскажет? Мы в раздевалках всю жизнь были, чего только не слышали, не видели, не делали»
Дмитрий Васильев: «Эффективность депутата-спортсмена очень сомнительна. Как можно без необходимого опыта создавать законы на уровне Госдумы, регионов?»
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