Гол Овечкина, безумные 3:3 «Барсы» с «Интером», «Зенит» победил ЦСКА, «Локо» вылетел из Кубка, «Трактор» повел 2-0 в серии с «Динамо», Роналду снова без трофея, поражение Мирры и другие новости

1. «Барселона» сыграла 3:3 с «Интером» в безумном 1-м полуфинальном матче Лиги чемпионов. Думфрис сделал дубль и ассистировал Тюраму на 31-й секунде, у Зоммера автогол, Ямаль забил.

2. «Зенит» обыграл ЦСКА в 1-м матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России – 2:0. Кассьерра забил, Мостовой реализовал пенальти, гол Андрея в 1-м тайме отменили из-за фола в атаке.

«Локомотив» вылетел из Кубка , проиграв «Ростову» в полуфинале Пути регионов – 0:2. Голенков и Осипенко забили, гол Комличенко не засчитали из-за офсайда, пенальти на Кучаеве отменили из-за симуляции. У «Локо» нет трофеев четыре сезона.

Таким образом, в финале Пути регионов встретятся «Спартак» и «Ростов».

3. «Трактор» обыграл «Динамо» (3:2) во 2-м матче полуфинала Кубка Гагарина и повел 2-0 в серии.

4. Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (4-1 в серии) и вышел во второй раунд Кубка Стэнли, в котором сыграет с «Каролиной». Александр Овечкин забил 4-й гол в этом плей-офф. «Тампы» проиграла «Флориде» (1-4 в серии) и вылетела в первом раунде в третьем сезоне подряд . Результаты – здесь .

5. Мирра Андреева уступила Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Мадриде, отдав 8 геймов подряд после сетболов.

6. Карло Анчелотти отказал Бразилии и рассматривает предложение от саудовцев на 50 млн евро в год, пишет Marca.

Также сообщается, что «Реал» был готов отпустить Анчелотти в Бразилию до КЧМ, но без выплаты 11 млн евро за год контракта. Тренером недовольны и клуб, и бразильская федерация.

7. «Спартак» и Деян Станкович начали переговоры по новому контракту. Соглашение должно быть достигнуто до конца мая, утверждает «РБК Спорт». А вот с Абеной красно-белые решили расстаться – 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ.

8. Криштиану Роналду вновь остался без трофея: клуб португальца вылетел из азиатской Лиги чемпионов в полуфинале. Криштиану проиграл 10 турниров за 2,5 года и победил с «Аль-Насром» только в товарищеском Кубке арабских чемпионов.

9. НБА. «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» (131:116) и сократил отставание в серии (2-3).

10. КДК оштрафовал «Динамо» и «Зенит» на 40 тысяч каждого за скандирования болельщиков. Бело-голубые кричали про «позор российского футбола». «Спартак» и ЦСКА заплатят по 210 тысяч рублей .

11. Юрий Семин может вернуться в «Локомотив» в качестве тренера или члена руководства, пишет «Чемпионат».

12. Бывшая жена Сафонова попросила привлечь Матвея к уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов . По данным Sport Baza, вратарь «ПСЖ» ежемесячно вносит по миллиону рублей, утверждает защита

13. Правительство поддержало законопроект о самозапрете на азартные игры – при условии доработки . Минимальный срок – 12 месяцев, заявление можно подать на Госуслугах.

14. Порноактриса рассказала, что «Ноттингем» не пустил ее на матч и запретил посещать стадион . Бонни Блю хотела «доставить удовольствие» футболистам и болельщикам на игре.

15. Университет в США обязали аннулировать результаты пловчихи-трансгендера Томас.

Цитаты дня.

Алексей Урманов: «Когда Липницкая приехала в Сочи, напоминала затравленного зверька . Горжусь, что «разморозил» олимпийскую чемпионку»

Личка о будущем в «Динамо»: «Уволят – не расстроюсь. Поеду домой, в Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно! »

Зеедорф о «Золотом мяче»: «Почему он так важен? Не считаю его ориентиром . Нужно отдельно выбирать игрока в каждой линии. Много раз самым ценным мог быть, например, Макелеле»

Артем Дзюба: «Раньше были Неста, Мальдини, Дрогба, Лэмпард, Терри, а сейчас меньше крутых и ярких футболистов , уходят харизматичные. «Девятки» вымирают, практически нет топовых нападающих»

Александр Мостовой: «Тренируют ноунеймы. Чему мне учиться, кто мне что новое в футболе расскажет? Мы в раздевалках всю жизнь были, чего только не слышали, не видели, не делали»

Дмитрий Васильев: «Эффективность депутата-спортсмена очень сомнительна . Как можно без необходимого опыта создавать законы на уровне Госдумы, регионов?»