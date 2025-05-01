  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гол Овечкина, безумные 3:3 «Барсы» с «Интером», «Зенит» победил ЦСКА, «Локо» вылетел из Кубка, «Трактор» повел 2-0 в серии с «Динамо», Роналду снова без трофея, поражение Мирры и другие новости
10

Гол Овечкина, безумные 3:3 «Барсы» с «Интером», «Зенит» победил ЦСКА, «Локо» вылетел из Кубка, «Трактор» повел 2-0 в серии с «Динамо», Роналду снова без трофея, поражение Мирры и другие новости

1. «Барселона» сыграла 3:3 с «Интером» в безумном 1-м полуфинальном матче Лиги чемпионов. Думфрис сделал дубль и ассистировал Тюраму на 31-й секунде, у Зоммера автогол, Ямаль забил. 

2. «Зенит» обыграл ЦСКА в 1-м матче финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России – 2:0. Кассьерра забил, Мостовой реализовал пенальти, гол Андрея в 1-м тайме отменили из-за фола в атаке.

«Локомотив» вылетел из Кубка, проиграв «Ростову» в полуфинале Пути регионов – 0:2. Голенков и Осипенко забили, гол Комличенко не засчитали из-за офсайда, пенальти на Кучаеве отменили из-за симуляции. У «Локо» нет трофеев четыре сезона.

Таким образом, в финале Пути регионов встретятся «Спартак» и «Ростов».

3. «Трактор» обыграл «Динамо» (3:2) во 2-м матче полуфинала Кубка Гагарина и повел 2-0 в серии.

4. Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (4-1 в серии) и вышел во второй раунд Кубка Стэнли, в котором сыграет с «Каролиной». Александр Овечкин забил 4-й гол в этом плей-офф. «Тампы» проиграла «Флориде» (1-4 в серии) и вылетела в первом раунде в третьем сезоне подряд. Результаты – здесь.

5. Мирра Андреева уступила Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Мадриде, отдав 8 геймов подряд после сетболов.

6. Карло Анчелотти отказал Бразилии и рассматривает предложение от саудовцев на 50 млн евро в год, пишет Marca.

Также сообщается, что «Реал» был готов отпустить Анчелотти в Бразилию до КЧМ, но без выплаты 11 млн евро за год контракта. Тренером недовольны и клуб, и бразильская федерация.

7. «Спартак» и Деян Станкович начали переговоры по новому контракту. Соглашение должно быть достигнуто до конца мая, утверждает «РБК Спорт». А вот с Абеной красно-белые решили расстаться – 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ.

8. Криштиану Роналду вновь остался без трофея: клуб португальца вылетел из азиатской Лиги чемпионов в полуфинале. Криштиану проиграл 10 турниров за 2,5 года и победил с «Аль-Насром» только в товарищеском Кубке арабских чемпионов.

9. НБА. «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» (131:116) и сократил отставание в серии (2-3).

10. КДК оштрафовал «Динамо» и «Зенит» на 40 тысяч каждого за скандирования болельщиков. Бело-голубые кричали про «позор российского футбола». «Спартак» и ЦСКА заплатят по 210 тысяч рублей.

11. Юрий Семин может вернуться в «Локомотив» в качестве тренера или члена руководства, пишет «Чемпионат».

12. Бывшая жена Сафонова попросила привлечь Матвея к уголовной ответственности из-за неуплаты алиментов. По данным Sport Baza, вратарь «ПСЖ» ежемесячно вносит по миллиону рублей, утверждает защита

13. Правительство поддержало законопроект о самозапрете на азартные игры – при условии доработки. Минимальный срок – 12 месяцев, заявление можно подать на Госуслугах.

14. Порноактриса рассказала, что «Ноттингем» не пустил ее на матч и запретил посещать стадион. Бонни Блю хотела «доставить удовольствие» футболистам и болельщикам на игре.

15. Университет в США обязали аннулировать результаты пловчихи-трансгендера Томас.

Цитаты дня.

Алексей Урманов: «Когда Липницкая приехала в Сочи, напоминала затравленного зверька. Горжусь, что «разморозил» олимпийскую чемпионку»

Личка о будущем в «Динамо»: «Уволят – не расстроюсь. Поеду домой, в Праге 22 градуса, солнце. Здесь холодно!»

Зеедорф о «Золотом мяче»: «Почему он так важен? Не считаю его ориентиром. Нужно отдельно выбирать игрока в каждой линии. Много раз самым ценным мог быть, например, Макелеле»

Артем Дзюба: «Раньше были Неста, Мальдини, Дрогба, Лэмпард, Терри, а сейчас меньше крутых и ярких футболистов, уходят харизматичные. «Девятки» вымирают, практически нет топовых нападающих»

Александр Мостовой: «Тренируют ноунеймы. Чему мне учиться, кто мне что новое в футболе расскажет? Мы в раздевалках всю жизнь были, чего только не слышали, не видели, не делали»

Дмитрий Васильев: «Эффективность депутата-спортсмена очень сомнительна. Как можно без необходимого опыта создавать законы на уровне Госдумы, регионов?»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тьерри Анри: «В футболе всегда думаешь, что никто не может быть лучше Месси или Роналду. А потом появляется Ямаль. Это ненормально быть таким в 17 лет»
819 минут назад
Лукин о поражении от «Зенита»: «Достаточно спорное судейство. ЦСКА возьмет реванш в Москве. Мы пройдем дальше»
939 минут назад
Тюрам не назвал Ямаля лучшим футболистом в мире: «Он третий, может. Первый и второй – Мбаппе и Дембеле»
2054 минуты назад
Ямаль о 3:3 с «Интером»: «Барселона» отдаст все силы в ответном матче. Мы пройдем дальше, думаю»
12сегодня, 04:45
Месси не сделал результативных действий в 4-м матче подряд. У него 8+3 в 13 играх сезона в двух турнирах
24сегодня, 04:30
«Интер Майами» впервые при Месси проиграл 3 матча подряд. Команда не вышла в финал Кубок чемпионов КОНКАКАФ, уступив «Ванкуверу» 1:5 по сумме матчей
10сегодня, 04:20
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси уступил «Ванкуверу» в ответном матче
40сегодня, 02:00
Футбольные турниры для курьеров: 13 000 участников в 10 городах
вчера, 22:00Спецпроект
Индзаги про 3:3 с «Барселоной»: «Отличная игра «Интера» против лучшей команды мира. Ямаль – такой игрок, каких я не видел лет 9, он создавал нам большие проблемы»
53вчера, 21:56
Флик про 3:3 с «Интером»: «Я доволен, «Барселона» хорошо поработала. В Милане нужно побеждать, это финал перед финалом»
144вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Комличенко и Сутормина о «Ростове»: «Мы приходили к Карпину. Происходят непонятные движения, ребята обеспокоены»
9 минут назад
16 очков Думфриса – лучший результат полуфиналов ЛЧ. У Торреса, Дембеле и Ямаля по 8
1сегодня, 00:13Фэнтези
«Интер» проиграл лишь 1 из 13 матчей в ЛЧ – меньше всех
7вчера, 22:07
Ферран о 3:3 с «Интером»: «Барса» вышла сонной, дважды пропустила со стандартов – нужно учиться на этих ошибках. В Милане будет финал»
44вчера, 22:04
Семак о том, почему Соболев не играл с ЦСКА: «Связано с тактическими соображениями. Нужен был форвард, который хорошо двигается и прессингует – Лусиано подходил больше»
12вчера, 21:59
Мхитарян о 3:3 с «Барсой»: «Сумасшедший матч – за таким здорово наблюдать, но играть в нем очень тяжело»
14вчера, 21:48
Зоммер о 3:3 с «Барсой»: «Хороший результат, знали, что придется много обороняться. Ямаль действительно классный футболист, первый гол был очень красивым»
13вчера, 21:46
Думфрис о 3:3 с «Барсой»: «После трех поражений показали настоящий «Интер». Мы играли с сердцем, и я горжусь этим. Результат неплохой, но я хотел победить»
9вчера, 21:33
Харгривз о Ямале: «Он особенный, все так легко делает. Единственный способ его остановить – поставить против него трех или четырех защитников»
10вчера, 21:20
Думфрис признан лучшим игроком матча с «Барсой». Защитник «Интера» сделал дубль и голевой пас
10вчера, 21:08