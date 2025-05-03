  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Леклер попал в аварию по пути на стартовую решетку и сошел перед началом спринта в Майами
Фото
40

Леклер попал в аварию по пути на стартовую решетку и сошел перед началом спринта в Майами

Леклер врезался в стену перед началом спринта в Майами.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не сумел справиться с управлением болидом в дождевых условиях, поскольку столкнулся с эффектом аквапланирования, когда направлялся из боксов на стартовую решетку за полчаса до запланированного старта спринта перед Гран-при Майами. При этом Леклер ехал не на дождевых, а на промежуточных шинах.

Леклер не удержал машину и ударился об стену правой стороной болида. По предварительной информации, на болиде Леклера была повреждена подвеска, Шарль пропустит спринт.

Андреа Кими Антонелли: «Очень рад взять первый поул. Будет приятно стартовать с первого ряда»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Гран-при Майами
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер об аварии до спринта: «Может быть много объяснений, но за рулем находился я»
136 минут назад
Гран-при Майами-2025. Онлайн дождевого спринта. Леклер сошел на установочных кругах
30459 минут назадLive
В Майами идет дождь перед стартом спринта
7сегодня, 15:31Фото
Формула E. Роулэнд выиграл 1-ю гонку в Монако и упрочил преимущество в чемпионате
1сегодня, 15:24
Цунода начнет с пит-лейн спринт на Гран-при Майами
1сегодня, 15:05
Гран-при Майами-2025. Расписание трансляций
13сегодня, 08:58
Тото Вольфф об Антонелли: «Всегда говорили, что у него будут ошибки, но Кими продолжает развиваться»
8сегодня, 08:54
Гельмут Марко: «Главным образом проигрываем «Макларену» в скорости на прямых»
9сегодня, 08:36
Фернандо Алонсо: «Результат квалификации стал сюрпризом, я впервые в сезоне прошел в третий сегмент»
5сегодня, 08:23
Юки Цунода: «Мой первый быстрый круг был испорчен из-за трафика»
8сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Фестиваль «Мото Драйв» на автодроме «Игора Драйв» даст старт первому этапу чемпионата и первенства России по мотокроссу сезона 2025
30 апреля, 09:40Фото
3 и 4 мая на территории автоспортивного комплекса ATRON International Circuit в Рязани состоится второй этап RDS Open 2025
29 апреля, 14:00Фото
Артем Шабанов одержал победу в первом этапе RDS GP 2025 на Moscow Raceway
128 апреля, 17:30Фото
Международная автомобильная федерация запустила женские соревнования по симрейсингу
28 апреля, 10:30Игры
Где смотреть Гран-при Майами-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
28 апреля, 06:20
Открытие сезона RDS GP 2025 состоится в Москве 26–27 апреля
21 апреля, 12:52Фото
Воробьев и Добровольский — победители первого этапа RDS Open в Ростове-на-Дону
115 апреля, 17:31Фото
Где смотреть Гран-при Саудовской Аравии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
214 апреля, 06:00
12 и 13 апреля в Ростове-на-Дону пройдет первый этап RDS Open 2025
7 апреля, 14:10Фото
Где смотреть Гран-при Бахрейна-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
7 апреля, 06:50