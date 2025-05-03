Леклер попал в аварию по пути на стартовую решетку и сошел перед началом спринта в Майами

Леклер врезался в стену перед началом спринта в Майами.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер не сумел справиться с управлением болидом в дождевых условиях, поскольку столкнулся с эффектом аквапланирования, когда направлялся из боксов на стартовую решетку за полчаса до запланированного старта спринта перед Гран-при Майами . При этом Леклер ехал не на дождевых, а на промежуточных шинах.

Леклер не удержал машину и ударился об стену правой стороной болида. По предварительной информации, на болиде Леклера была повреждена подвеска, Шарль пропустит спринт.

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