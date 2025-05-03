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Косторная и Куница провели гендер-пати

Фигуристы Косторная и Куница провели гендер-пати.

Ранее Алена Косторная и Георгий Куница сообщили, что станут родителями.

На мероприятии присутствовала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

«Немного фото с сегодня 🧸. А все остальные новости завтра 😘», – написала Косторная.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
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