Косторная и Куница провели гендер-пати
Фигуристы Косторная и Куница провели гендер-пати.
Ранее Алена Косторная и Георгий Куница сообщили, что станут родителями.
На мероприятии присутствовала олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
«Немного фото с сегодня 🧸. А все остальные новости завтра 😘», – написала Косторная.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
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