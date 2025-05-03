«Бавария» станет чемпионом, если наберет 1 очко в последних 2 турах или если «Байер» не победит «Фрайбург» завтра

«Бавария» станет чемпионом Германии в этом туре в случае осечки «Байера».

Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с «Лейпцигом» в 32-м туре Бундеслиги (3:3). Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице, набрав 76 очков и опережая «Байер » на 9 баллов.

«Бавария » оформит чемпионство завтра, если клуб из Леверкузена потеряет очки в игре с «Фрайбургом». Если этого не произойдет, мюнхенцам для завоевания титула нужно будет набрать одно очко в оставшихся двух турах.

В следующем туре чемпионата «Бавария» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».