«Бавария» станет чемпионом, если наберет 1 очко в последних 2 турах или если «Байер» не победит «Фрайбург» завтра
«Бавария» станет чемпионом Германии в этом туре в случае осечки «Байера».
Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с «Лейпцигом» в 32-м туре Бундеслиги (3:3). Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице, набрав 76 очков и опережая «Байер» на 9 баллов.
«Бавария» оформит чемпионство завтра, если клуб из Леверкузена потеряет очки в игре с «Фрайбургом». Если этого не произойдет, мюнхенцам для завоевания титула нужно будет набрать одно очко в оставшихся двух турах.
В следующем туре чемпионата «Бавария» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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