Кобелев о «Динамо»: «Нужен российский тренер. Хватит кормить иностранных специалистов за деньги налогоплательщиков»
Андрей Кобелев заявил, что «Динамо» нужно назначить российского тренера.
1 мая бело-голубые объявили об отставке Марцела Лички. На данный момент команда занимает пятое место в таблице Мир РПЛ, имея в активе 47 очков в 26 матчах.
«Хватит кормить иностранных специалистов за наши деньги, за деньги налогоплательщиков. «Динамо» нужен российский тренер.
В штабе остался Ролан Гусев, впереди четыре матча до конца чемпионата.
Что будет дальше с «Динамо», увидим в ближайшее время после прихода нового главного тренера», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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