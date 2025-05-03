Кобелев о «Динамо»: «Нужен российский тренер. Хватит кормить иностранных специалистов за деньги налогоплательщиков»

Андрей Кобелев заявил, что «Динамо» нужно назначить российского тренера.

1 мая бело-голубые объявили об отставке Марцела Лички . На данный момент команда занимает пятое место в таблице Мир РПЛ , имея в активе 47 очков в 26 матчах.

«Хватит кормить иностранных специалистов за наши деньги, за деньги налогоплательщиков. «Динамо» нужен российский тренер.

В штабе остался Ролан Гусев , впереди четыре матча до конца чемпионата.

Что будет дальше с «Динамо», увидим в ближайшее время после прихода нового главного тренера», – сказал бывший главный тренер «Динамо » Андрей Кобелев .