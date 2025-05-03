Матч окончен
«Краснодар» обыграл «Рубин» – 2:1. Сперцян забил с пенальти и сделал ассист
«Краснодар» победил «Рубин» (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 5-й минуте капитан «быков» Эдуард Сперцян открыл счет с пенальти, назначенного арбитром Кириллом Левниковым за игру рукой Алексея Грицаенко. На 40-й минуте защитник Витор Тормена удвоил преимущество хозяев после подачи со штрафного от Сперцяна.
На 83-й минуте защитник казанцев Илья Рожков отыграл один мяч после красивой комбинации, по ходу которой был отдан пас пяткой.
«Краснодар» на 7 баллов опережает идущий вторым «Зенит», у которого матч в запасе.
Премьер-лига. 27 тур
3 мая 16:30, Ozon Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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