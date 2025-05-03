170

«Краснодар» обыграл «Рубин» – 2:1. Сперцян забил с пенальти и сделал ассист

«Краснодар» победил «Рубин» (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 5-й минуте капитан «быков» Эдуард Сперцян открыл счет с пенальти, назначенного арбитром Кириллом Левниковым за игру рукой Алексея Грицаенко. На 40-й минуте защитник Витор Тормена удвоил преимущество хозяев после подачи со штрафного от Сперцяна.

На 83-й минуте защитник казанцев Илья Рожков отыграл один мяч после красивой комбинации, по ходу которой был отдан пас пяткой.

«Краснодар» на 7 баллов опережает идущий вторым «Зенит», у которого матч в запасе.

Премьер-лига. 27 тур
3 мая 16:30, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
2 - 1
-xG-
Рубин
Матч окончен
Сперцян   Козлов
90’
+6’
Кордоба
90’
+4’
Ленини
90’
+1’
Батчи   Олусегун
86’
83’
  Рожков
75’
Вада   Иванов
75’
Безруков   Рожков
Виктор Са   Кобнан Дэвид
71’
Черников   Кривцов
46’
2тайм
Перерыв
  Тормена
40’
Мусаев
18’
Тормена
14’
7’
Даку
Черников
6’
  Сперцян
5’
Краснодар
Агкацев, Оласа, Панталеао, Тормена, Дж. Гонсалес, Ленини, Черников, Сперцян, Батчи, Виктор Са, Кордоба, Дюпин, Постриган, Ларионов, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Кобнан Дэвид
Запасные: Газинский, Козлов, Олусегун, Кобнан Дэвид, Ларионов, Кривцов, Смолов, Постриган, Дюпин
1тайм
Рубин:
Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Иву, Ходжа, Вада, Безруков, Кабутов, Даку, Шабанхаджай, Нигматуллин, Корец, Рожков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Васильев, Мукба
Запасные: Газинский, Козлов, Олусегун, Кобнан Дэвид, Ларионов, Кривцов, Смолов, Постриган, Дюпин
Подробнее

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
logoРубин
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Сперцян
logoАлексей Грицаенко
logoВитор Тормена
logoИлья Рожков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Борнмуту», «Астон Вилла» победила «Фулхэм»
1468 минут назад
«Арсенал» не побеждает три матча – два поражения подряд и ничья, все на своем поле. Дальше – выезды к «ПСЖ» и «Ливерпулю»
78 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» и «Лейпциг» сыграли 3:3, «Боруссия» Дортмунд разгромила «Вольфсбург», «Байер» сыграет с «Фрайбургом» в воскресенье
2512 минут назад
«Наполи» одержал 4 сухие победы подряд, поражений нет 9 игр. Команда Конте опережает «Интер» на 6 очков, проведя на матч больше
828 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Вероны», «Наполи» победил «Лечче», «Ювентус» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
1529 минут назад
Неста про Ямаля: «Он не человек. Особенный игрок, непохожий на других. Сколько ему, 17? Уже чемпион Европы»
1340 минут назад
Анчелотти о «Реале»: «Cезон более сложный, чем обычно, особенно по сравнению с прошлым – почти идеальным. Но осталось пять игр, случиться может что угодно. Сделаем все возможное»
1150 минут назад
Нкунку решил покинуть «Челси» летом. Француза купили за 60+ млн евро в 2023-м
1559 минут назад
Черчесов – главный кандидат на пост тренера «Локомотива» в случае отставки Галактионова («Чемпионат»)
104сегодня, 17:27
Маркиньос признан Winline лучшим игроком «Спартака» в апреле. Бразилец забил 2 гола в Кубке
12сегодня, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Дортмунд выиграла 4 матча подряд, забив по 3+ гола. У Ковача 10-я победа в клубе в 18 матчах
17 минут назад
«ЦСКА не тратит, как «Спартак», по 30 млн в день. Николич молодец, выжимает максимум из тех возможностей, которые у него есть». Дьяков об армейцах
48 минут назад
«Арсенал» уступил «Борнмуту» – 1:2. Хейсен забил с вброса аута, Эванилсон – после розыгрыша углового
159 минут назад
Гирасси забил 18+ голов в двух сезонах Бундеслиги подряд за разные клубы – это 2-й случай в истории и первый с 1960-х
120 минут назад
«Арсенал» пропустил от «Борнмута» после аута. Семеньо вбросил на границу вратарской, Хейсен забил головой
22 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нэшвилл», «Интер Майами» Месси против «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Гэлакси» в ночь на понедельник
124 минуты назад
«Лечче» уступил «Наполи» – 0:1. Распадори забил со штрафного на 24-й минуте
28 минут назад
«Лидс» и «Бернли» набрали по 100 очков в сезоне Чемпионшипа. Впервые в истории турнира сразу две команды достигли этой отметки
233 минуты назад
Первая лига. «Балтика» против «Торпедо», «Черноморец» победил «Шинник», «Сочи» забил 5 голов «Арсеналу»
14сегодня, 16:00Live
Йозуа Киммих: «Бавария» уже чемпион Германии, если только не будет лишения очков. Не думаю, что «Байер» трижды выиграет со счетом 7:0, а мы дважды проиграем 0:5»
540 минут назад