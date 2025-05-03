«Краснодар» обыграл «Рубин» – 2:1. Сперцян забил с пенальти и сделал ассист

«Краснодар» победил «Рубин» (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 5-й минуте капитан «быков» Эдуард Сперцян открыл счет с пенальти, назначенного арбитром Кириллом Левниковым за игру рукой Алексея Грицаенко . На 40-й минуте защитник Витор Тормена удвоил преимущество хозяев после подачи со штрафного от Сперцяна.

На 83-й минуте защитник казанцев Илья Рожков отыграл один мяч после красивой комбинации, по ходу которой был отдан пас пяткой.

«Краснодар » на 7 баллов опережает идущий вторым «Зенит», у которого матч в запасе.

Премьер-лига. 27 тур 3 мая 16:30, Ozon Арена Краснодар Завершен 2 - 1 - xG - Рубин Матч окончен Сперцян Козлов 90’ +6’ Кордоба 90’ +4’ Ленини 90’ +1’ Батчи Олусегун 86’ 83’ Рожков

75’ Вада Иванов 75’ Безруков Рожков Виктор Са Кобнан Дэвид 71’ Черников Кривцов 46’ 2 тайм Перерыв Тормена

40’ Мусаев 18’ Тормена 14’ 7’ Даку Черников 6’ Сперцян

5’ Краснодар Агкацев, Оласа, Панталеао, Тормена, Дж. Гонсалес, Ленини, Черников, Сперцян, Батчи, Виктор Са, Кордоба, Дюпин, Постриган, Ларионов, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Кобнан Дэвид Запасные: Газинский, Козлов, Олусегун, Кобнан Дэвид, Ларионов, Кривцов, Смолов, Постриган, Дюпин 1 тайм Рубин: Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Иву, Ходжа, Вада, Безруков, Кабутов, Даку, Шабанхаджай, Нигматуллин, Корец, Рожков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Васильев, Мукба Запасные: Газинский, Козлов, Олусегун, Кобнан Дэвид, Ларионов, Кривцов, Смолов, Постриган, Дюпин

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ