Быстров про Ливая: «Должен возить, уничтожать. Вот Данни был ###### просто – пару раз так мне между ног засунул, не встречал такого. 30 млн отдали. У Гарсии виден потенциал на 20 млн?»

Владимир Быстров высказался относительно игры Ливая Гарсии.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» ответил, что нападающий красно-белых должен делать после трансфера футболиста за 18,7 миллиона евро.

«Как минимум возить соперника, уничтожать. Вот Данни брали – ###### просто. Ноги быстрые, обыгрывает, возит тебя.

И ты с ним на тренировках прибавляешь, тебе быстрее все надо делать. Он мне пару раз так между [ног] засунул, я до этого такого не встречал. И это каждый день.

Пофиговничать на тренировках не получится. Если будешь спустя рукава двигаться, он тебя уничтожит.

Тогда все кричали – как, такие деньги, 30 миллионов отдали за игрока. Но потенциал был виден.

Здесь виден потенциал на 20 миллионов? Вот и разница», – сказал Владимир Быстров в видео в телеграм-канале Сергея Егорова.