Гран-при Майами-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Антонелли – 3-й, Пиастри – 4-й
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил гонщика «Макларена» Ландо Норриса и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Лидер сезона Оскар Пиастри («Макларен») показал четвертое время.
За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:
Ферстаппен взял поул в Майами – лидер «Ф-1» вне топ-3. Хэмилтон даже не в десятке
Международный автодром Майами
3 мая 2025 года
Квалификация
Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.26,204
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,065
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,067
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,171
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,181
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,365
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,478
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,550
9. Эстебан Окон («Хаас») +0,620
10. Юки Цунода («Ред Булл») +0,739
Выбыли после второго сегмента:
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
13. Габриэл Бортолето («Заубер»)
14. Джек Дуэн («Альпин»)
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Оливер Бермэн («Хаас»)
Результаты трех сегментов:
Гран-при Майами-2025. Норрис выиграл дождевой спринт, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 17-й, Леклер сошел до старта
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