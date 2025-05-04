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  • Гран-при Майами-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Антонелли – 3-й, Пиастри – 4-й
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Гран-при Майами-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Антонелли – 3-й, Пиастри – 4-й

Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Майами.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил гонщика «Макларена» Ландо Норриса и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Лидер сезона Оскар Пиастри («Макларен») показал четвертое время.

За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:

Ферстаппен взял поул в Майами – лидер «Ф-1» вне топ-3. Хэмилтон даже не в десятке

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

3 мая 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.26,204

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,065

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,067

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,171

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,181

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,365

7. Алекс Албон («Уильямс») +0,478

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,550

9. Эстебан Окон («Хаас») +0,620

10. Юки Цунода («Ред Булл») +0,739

Выбыли после второго сегмента:

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

13. Габриэл Бортолето («Заубер»)

14. Джек Дуэн («Альпин»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Оливер Бермэн («Хаас»)

Результаты трех сегментов:

Гран-при Майами-2025. Норрис выиграл дождевой спринт, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 17-й, Леклер сошел до старта

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛиам Лоусон
logoФернандо Алонсо
logoДжордж Расселл
logoОливер Бермэн
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