Рантанен – 1-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в 3-м периоде 7-го матча серии плей-офф. Форвард «Далласа» забросил 3 шайбы в ворота «Колорадо» – своей бывшей команды

Микко Рантанен – 1-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в 3-м периоде в 7-й игре плей-офф.

Форвард «Далласа » набрал 4 (3+1) очка в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (4:2, 4-3).

28-летний игрок, отличившийся в матче против своей бывшей команды, был признан первой звездой встречи.

Рантанен стал 9-м игроком в истории лиги, кому удалось забросить 3+ шайбы в седьмом матче серии плей-офф. И первым – кому удалось это сделать в третьем периоде.

Ранее в список вошли Карл Лискомб (1945, «Детройт», в составе покера), Дэйв Кеон (1964, «Торонто»), Рик Маклиш (1975, «Филадельфия»), Эса Тикканен (1991, «Эдмонтон»), Джефф Куртнолл (1992, «Ванкувер»), Уэйн Гретцки (1993, «Лос-Анджелес»), Йоэль Кивиранта (2020, «Даллас» – тоже в ворота «Колорадо »), Маттиас Янмарк (2021, «Вегас»).

Напомним, что Рантанен провел большую часть карьеры в НХЛ в составе «Колорадо». В этом году финна дважды обменяли – сначала из «Эвеланш» в «Каролину», а потом из «Харрикейнс» в «Даллас».

С техасским клубом Микко подписал новый контракт на 8 лет и 96 миллионов долларов (средняя зарплата за год – 12 млн).