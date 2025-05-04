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  • Рантанен – 1-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в 3-м периоде 7-го матча серии плей-офф. Форвард «Далласа» забросил 3 шайбы в ворота «Колорадо» – своей бывшей команды
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Рантанен – 1-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в 3-м периоде 7-го матча серии плей-офф. Форвард «Далласа» забросил 3 шайбы в ворота «Колорадо» – своей бывшей команды

Микко Рантанен – 1-й игрок в истории НХЛ с хет-триком в 3-м периоде в 7-й игре плей-офф.

Форвард «Далласа» набрал 4 (3+1) очка в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (4:2, 4-3). 

28-летний игрок, отличившийся в матче против своей бывшей команды, был признан первой звездой встречи. 

Рантанен стал 9-м игроком в истории лиги, кому удалось забросить 3+ шайбы в седьмом матче серии плей-офф. И первым – кому удалось это сделать в третьем периоде. 

Ранее в список вошли Карл Лискомб (1945, «Детройт», в составе покера), Дэйв Кеон (1964, «Торонто»), Рик Маклиш (1975, «Филадельфия»), Эса Тикканен (1991, «Эдмонтон»), Джефф Куртнолл (1992, «Ванкувер»), Уэйн Гретцки (1993, «Лос-Анджелес»), Йоэль Кивиранта (2020, «Даллас» – тоже в ворота «Колорадо»), Маттиас Янмарк (2021, «Вегас»). 

Напомним, что Рантанен провел большую часть карьеры в НХЛ в составе «Колорадо». В этом году финна дважды обменяли – сначала из «Эвеланш» в «Каролину», а потом из «Харрикейнс» в «Даллас».

С техасским клубом Микко подписал новый контракт на 8 лет и 96 миллионов долларов (средняя зарплата за год – 12 млн).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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