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  • Светлана Журова: «Клэбо и норвежцы боятся конкурировать с Большуновым и другими нашими лыжниками. Очень удобно выигрывать медали без русских»
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Светлана Журова: «Клэбо и норвежцы боятся конкурировать с Большуновым и другими нашими лыжниками. Очень удобно выигрывать медали без русских»

Светлана Журова считает, что норвежские лыжники боятся Александра Большунова.

Ранее норвежцы Йоханнес Клэбо, Харальд Амундсен и Эрик Валнес выступили против возвращения россиян на международные соревнования. Отстранение длится с марта 2022 года.

«Норвежским лыжникам выгодно отстранение российских спортсменов. Они могут сколько угодно говорить, что их заявления про другое, про политику. Но Клэбо и остальные норвежцы просто боятся конкурировать с Большуновым и другими нашими лыжниками и лыжницами.

Им очень удобно выигрывать медали без русских. Поэтому они не изменят свою позицию, тем более в преддверии Олимпийских игр в Италии. Недобросовестная конкуренция выдается норвежцами за политическую позицию», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЙоханнес Клэбо
logoСветлана Журова
logoсборная Норвегии
logoАлександр Большунов
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