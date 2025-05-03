Светлана Журова: «Клэбо и норвежцы боятся конкурировать с Большуновым и другими нашими лыжниками. Очень удобно выигрывать медали без русских»

Светлана Журова считает, что норвежские лыжники боятся Александра Большунова.

Ранее норвежцы Йоханнес Клэбо , Харальд Амундсен и Эрик Валнес выступили против возвращения россиян на международные соревнования. Отстранение длится с марта 2022 года.

«Норвежским лыжникам выгодно отстранение российских спортсменов. Они могут сколько угодно говорить, что их заявления про другое, про политику. Но Клэбо и остальные норвежцы просто боятся конкурировать с Большуновым и другими нашими лыжниками и лыжницами.

Им очень удобно выигрывать медали без русских. Поэтому они не изменят свою позицию, тем более в преддверии Олимпийских игр в Италии. Недобросовестная конкуренция выдается норвежцами за политическую позицию», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Журова .