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Гран-при Майами-2025. Онлайн дождевого спринта. Леклер сошел на установочных кругах

В Майами состоится спринт на шестом этапе «Ф-1» сезона-2025.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию в дождевых условиях и выбыл из борьбы до старта, на установочных кругах.

Гонщики выехали на прогревочные круги за машиной безопасности, но затем процедура старта была отложена из-за сильного спрея и проблем с видимостью на трассе. Мини-гонка началась с почти получасовой задержкой.

За ходом спринта можно следить на странице онлайна Спортса’‘:

Спринт «Ф-1» в Майами: Антонелли отбивается от «Макларенов» на мокрой трассе

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

3 мая 2025 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Эстебан Окон («Хаас»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

15. Карлос Сайнс («Уильямс»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Габриэл Бортолето («Заубер»)

19. Оливер Бермэн («Хаас»)

Старт с пит-лейн:

Юки Цунода («Ред Булл»)

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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