«Динамо» 30 лет не выигрывает трофеев. Клуб лишился математических шансов на чемпионство
«Динамо» не выигрывает трофеев 30 лет.
Бело-голубые лишились математических шансов на чемпионство в Мир РПЛ после победы «Краснодара» над «Рубином» (2:1). «Динамо» отстает от лидера таблицы на 14 очков и до конца сезона проведет 4 матча.
Ранее команда вылетела из Фонбет Кубка России, проиграв «Спартаку» в 1/2 финала Пути регионов.
Последним трофеем московского клуба на высшем уровне остается Кубок России, завоеванный в 1995 году.
В сезоне-2016/17 клуб выиграл второй по силе российский дивизион.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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