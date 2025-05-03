«Динамо» 30 лет не выигрывает трофеев. Клуб лишился математических шансов на чемпионство

«Динамо» не выигрывает трофеев 30 лет.

Бело-голубые лишились математических шансов на чемпионство в Мир РПЛ после победы «Краснодара» над «Рубином» (2:1). «Динамо » отстает от лидера таблицы на 14 очков и до конца сезона проведет 4 матча.

Ранее команда вылетела из Фонбет Кубка России, проиграв «Спартаку» в 1/2 финала Пути регионов.

Последним трофеем московского клуба на высшем уровне остается Кубок России, завоеванный в 1995 году.

В сезоне-2016/17 клуб выиграл второй по силе российский дивизион.