Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Вулвс», «Арсенал» сыграет с «Борнмутом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Челси» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 35-го тура.
В пятницу «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон».
В субботу «Арсенал» сыграет дома с «Борнмутом».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Брентфордом», «Ливерпуль» – с «Челси».
Чемпионат Англии
35-й тур
2 мая 19:00, Этихад
Не начался
-xG-
3 мая 11:30, Вилла Парк
Не начался
-xG-
3 мая 14:00, Гудисон Парк
3 мая 14:00, Кинг Пауэр Стэдиум
Не начался
-xG-
3 мая 16:30, Эмирейтс
4 мая 13:00, Брентфорд Комьюнити
Не начался
-xG-
4 мая 13:00, Стадион Лондон
4 мая 13:00, Фолмер AMEX Стэдиум
4 мая 15:30, Стэмфорд Бридж
5 мая 19:00, Селхерст Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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