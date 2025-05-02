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Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Вулвс», «Арсенал» сыграет с «Борнмутом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Челси» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 35-го тура.

В пятницу «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон».

В субботу «Арсенал» сыграет дома с «Борнмутом».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Брентфордом», «Ливерпуль» – с «Челси».

Чемпионат Англии

35-й тур

Премьер-лига. 35 тур
2 мая 19:00, Этихад
Манчестер Сити
Не начался
-xG-
Вулверхэмптон
Премьер-лига. 35 тур
3 мая 11:30, Вилла Парк
Астон Вилла
Не начался
-xG-
Фулхэм
Премьер-лига. 35 тур
3 мая 14:00, Гудисон Парк
Эвертон
Не начался
-xG-
Ипсвич
Премьер-лига. 35 тур
3 мая 14:00, Кинг Пауэр Стэдиум
Лестер
Не начался
-xG-
Саутгемптон
Премьер-лига. 35 тур
3 мая 16:30, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
-xG-
Борнмут
Премьер-лига. 35 тур
4 мая 13:00, Брентфорд Комьюнити
Брентфорд
Не начался
-xG-
Манчестер Юнайтед
Премьер-лига. 35 тур
4 мая 13:00, Стадион Лондон
Вест Хэм
Не начался
-xG-
Тоттенхэм
Премьер-лига. 35 тур
4 мая 13:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Не начался
-xG-
Ньюкасл
Премьер-лига. 35 тур
4 мая 15:30, Стэмфорд Бридж
Челси
Не начался
-xG-
Ливерпуль
Премьер-лига. 35 тур
5 мая 19:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoСаутгемптон
logoИпсвич
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoМанчестер Сити
logoВулверхэмптон
logoАрсенал
logoБорнмут
logoФулхэм
logoЭвертон
logoЛестер
logoАстон Вилла
logoМанчестер Юнайтед
logoНьюкасл
logoБрайтон
logoЛиверпуль
logoНоттингем Форест
logoЧелси
logoКристал Пэлас
logoВест Хэм
logoТоттенхэм
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