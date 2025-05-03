Река Сходня затопила «Олимпийскую деревню» в Новогорске
Река Сходня затопила комплекс «Олимпийская деревня» в Новогорске, где проживают в том числе российские спортсмены.
Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». Река вышла из берегов на фоне погодных условий.
Местные жители обратились в МЧС, администрацию Химок и управляющую компанию, проблема на данный момент сохраняется.
На информацию о затоплении отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Плохо, что никто не приезжает. МЧС должен оперативно реагировать, чтобы стихия не превращалась в неожиданность. К сожалению, не всегда мы вовремя реагируем на происходящее. Тут можно только посочувствовать и активно добиваться правды», – приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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