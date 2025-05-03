Река Сходня затопила «Олимпийскую деревню» в Новогорске

Река Сходня затопила комплекс «Олимпийская деревня» в Новогорске, где проживают в том числе российские спортсмены.

Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте ». Река вышла из берегов на фоне погодных условий.

Местные жители обратились в МЧС, администрацию Химок и управляющую компанию, проблема на данный момент сохраняется.

На информацию о затоплении отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

«Плохо, что никто не приезжает. МЧС должен оперативно реагировать, чтобы стихия не превращалась в неожиданность. К сожалению, не всегда мы вовремя реагируем на происходящее. Тут можно только посочувствовать и активно добиваться правды», – приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».