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Река Сходня затопила «Олимпийскую деревню» в Новогорске

Река Сходня затопила комплекс «Олимпийская деревня» в Новогорске, где проживают в том числе российские спортсмены.

Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». Река вышла из берегов на фоне погодных условий.

Местные жители обратились в МЧС, администрацию Химок и управляющую компанию, проблема на данный момент сохраняется.

На информацию о затоплении отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Плохо, что никто не приезжает. МЧС должен оперативно реагировать, чтобы стихия не превращалась в неожиданность. К сожалению, не всегда мы вовремя реагируем на происходящее. Тут можно только посочувствовать и активно добиваться правды», – приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
происшествия
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