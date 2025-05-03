43

Кубок Стэнли. «Даллас» примет «Колорадо» в 7-й игре серии

«Даллас» дома сыграет с «Колорадо» в 7-м матче первого раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoДаллас
logoКолорадо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон о своем победном голе в 6-м матче серии с «Далласом»: «Курьез, но это заслуженно. Мне очень повезло. В 7-й игре таких моментов будет еще больше, надеюсь»
4вчера, 07:55
Хинтц набрал 2+2 в 6-м матче серии с «Колорадо», Рантанен – 1+3. Все очки форвардов «Далласа» пришлись на один период (2-й), это рекорд НХЛ для партнеров
3вчера, 07:35
На Маккиннона записали победный гол в 6-м матче серии с «Далласом». Форвард «Старс» Стил выносил шайбу со своего пятачка и попал в партнера Блэкуэлла, от которого она зашла в ворота
22вчера, 07:20Видео
Главные новости
ЮЧМ-2025. Канада и Швеция сыграют в финале, США и Словакия встречаются в матче за 3-е место
638 минут назадLive
Судья Иванюк о «5+20» у Черепанова за толчок Хохрякова: «Игрок получил травму, в зависимости от силы воздействия можно дать 2 минуты или 5, плюс дисциплинарный штраф»
947 минут назад
Великобритания и Италия вернулись в элитный дивизион ЧМ
5сегодня, 19:07
ЧМ-2025. Дивизион 1А. Великобритания обыграла Польшу, Украина уступила Японии, Италия забила 7 голов Румынии
58сегодня, 18:50
Василевский о вылете «Тампы»: «Что за хрень происходит?! Какое у нас соотношение побед и поражений за 10 матчей дома? Выиграли 1 или 2, кажется. Болельщики заслуживают большего»
6сегодня, 18:25
Прошкин о плей-офф: «Трактор» – претендент на Кубок номер один. Челябинцы выключили легионеров «Динамо», не дают играть лидерам, тот же Гусев не так заметен»
9сегодня, 16:34
Форвард «Салавата» Горшков: «Со «Спартаком» с 1-3 вытаскивали серию, с «Локомотивом» надо играть так же. Выходить и биться за счет характера»
22сегодня, 16:00
Василевский о вылете «Тампы»: «Мы прошли «Флориду» всухую несколько лет назад, пропустив всего 3 шайбы, кажется. Теперь удача повернулась к нам спиной»
9сегодня, 15:46
Козлов о травмах у «Салавата»: «У Хохрякова обошлось без серьезных повреждений. Тодд еще не готов играть. Ливо отдал все, нельзя говорить, что провел топ-матч»
17сегодня, 15:33
Козлов о Самонове в 4-й игре с «Локомотивом»: «Вязовой потратил много сил. У «Салавата» два хороших вратаря, выбор пал на Александра»
24сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Василий Каменев о «Локомотиве»: «Добьет «Салават» в серии, команда Никитина умеет дожимать. У ярославцев первый матч всегда на раскачку, потом как машина играют»
12 минут назад
Протас о возвращении в состав «Вашингтона»: «Начал с простого – короткие смены, пытался привыкнуть к темпу. Работаю на максимум каждый день, делаю все, чтобы помочь команде в плей-офф»
127 минут назад
Рыбин про 0-3 в серии «Динамо» – «Трактор»: «У бело-голубых шансов нет. Если отыграются, это будет чудо – дороже золота»
сегодня, 18:43
Кирилл Сафронов о Демидове: «В «Монреале» нужно быть готовым к давлению болельщиков. Тебя превозносят, когда играешь здорово, если что-то пойдет не так, будет большая критика»
1сегодня, 18:03
Монтгомери перед 7-й игрой с «Виннипегом»: «Сент-Луис» заслужил этот шанс. Играя в уличный хоккей с другом, ты не думаешь о победе в 1-м матче, ты мечтаешь о голе в овертайме 7-го»
сегодня, 17:44
Николаев о 3:0 с «Салаватом»: «Локомотив» сыграл по установке, лимитировал время с шайбой, пространство. У нас сплоченный коллектив, каждый готов выходить с любым и биться до конца»
4сегодня, 17:22
Василий Каменев о 0-3 «Динамо» с «Трактором»: «Бело-голубые могут переломить ход серии, с «Ак Барсом» вернулись с 0-2 и победили. 0-4 – не счет для полуфинала плей-офф»
5сегодня, 17:05
Газимов о 0:3 от «Локомотива»: «Салават» вышел неготовым с первого периода. Усталости нет, ошибок немного, но они решили исход игры»
5сегодня, 16:44
Купер о вылете «Тампы»: «Не получилось забить в нужный момент или хотя бы получить шанс – не из-за недостатка старания, просто не наш год»
3сегодня, 16:16
Макдона о будущем в «Тампе»: «Нет другого места, где бы я хотел провести остаток карьеры. Клуб всегда будет бороться за трофей, каждый год есть шанс на победу»
1сегодня, 15:18