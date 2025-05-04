Матч окончен
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Рома» победила «Фиорентину», «Аталанта» разгромила «Монцу», «Милан» сыграет с «Дженоа» в понедельник
В Серии А проходят матчи 35-го тура.
«Торино» сыграл вничью с «Венецией» в пятницу (1:1).
В субботу «Наполи» в гостях был сильнее «Лечче» (1:0), «Интер» дома переиграл «Верону» (1:0).
«Болонья» и «Ювентус» проведут матч в воскресенье, «Аталанта» разгромила «Монцу» (4:0) на выезде, «Рома» была сильнее «Фиорентины» (1:0).
«Милан» сыграет с «Дженоа» на выезде в понедельник.
Чемпионат Италии
35-й тур
4 мая 10:30, Карло Кастеллани
4 мая 13:00, U-Power Stadium
4 мая 16:00, Олимпийский стадион
Завершен
1 - 0
-xG-
4 мая 18:45, Ренато Далль'Ара
5 мая 18:45, Луиджи Феррарис
2 мая 18:45, Олимпико ди Торино
3 мая 13:00, Эннио Тардини
3 мая 16:00, виа дель Маре
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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