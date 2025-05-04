Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Рома» победила «Фиорентину», «Аталанта» разгромила «Монцу», «Милан» сыграет с «Дженоа» в понедельник

В Серии А проходят матчи 35-го тура.

«Торино » сыграл вничью с «Венецией» в пятницу (1:1).

В субботу «Наполи » в гостях был сильнее «Лечче » (1:0), «Интер » дома переиграл «Верону» (1:0).

«Болонья» и «Ювентус » проведут матч в воскресенье, «Аталанта» разгромила «Монцу» (4:0) на выезде, «Рома» была сильнее «Фиорентины» (1:0).

«Милан» сыграет с «Дженоа» на выезде в понедельник.

Чемпионат Италии

35-й тур

Серия А. 35 тур 4 мая 13:00, U-Power Stadium Монца Завершен 0 - 4 - xG - Аталанта Матч окончен 88’ Брешианини

81’ Куадрадо 80’ Лукман Брешианини Кирьякопулос Чурриа 76’ 76’ Джимшити Куадрадо 76’ Ретеги Мальдини 71’ Хин Капрари Виньято 71’ 64’ де Кетеларе Пашалич Паласиос 51’ 47’ Лукман

Педру Перейра Лекович 46’ 46’ Коссуну Толои Кастровилли Форсон 46’ 2 тайм Перерыв 23’ де Кетеларе

Кальдирола Брорссон 16’ 12’ де Кетеларе

Монца Пицциньякко, Паласиос, Кальдирола, Педру Перейра, Капрари, Кирьякопулос, Акпа-Акпро, Бьянко, Кастровилли, Биринделли, Мота, Ваилати, Мацца, Брорссон, Лекович, Д`Амброзио, Урбаньски, Сенси, Коломбо, Форсон, Петанья, Мартинс, Виньято, Чурриа Запасные: Петанья, Кальдирола, Коломбо, Ваилати, Д`Амброзио, Педру Перейра, Урбаньски, Мартинс, Капрари, Сенси, Кастровилли, Мацца, Кирьякопулос 1 тайм Аталанта: Карнезекки, Коссуну, Хин, Джимшити, Лукман, де Кетеларе, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Белланова, Ретеги, Руй Патрисиу, Росси, Толои, Сулемана, Куадрадо, Пашалич, Руджери, Самарджич, Брешианини, Мальдини Запасные: Петанья, Кальдирола, Коломбо, Ваилати, Д`Амброзио, Педру Перейра, Урбаньски, Мартинс, Капрари, Сенси, Кастровилли, Мацца, Кирьякопулос

Серия А. 35 тур 3 мая 13:00, Сарденья Кальяри Завершен 1 - 2 - xG - Удинезе Матч окончен Коман 90’ +5’ 84’ Ловрич Эккеленкамп Ауджелло Оберт 79’ Лувумбу Коман 79’ 78’ Модешту Джанетти 78’ Дэвис Санчес 78’ Саррага Браво Дзортеа Феличи 73’ Макумбу Дейола 69’ Марин Гаэтано 69’ 67’ Кристенсен

63’ Атта 46’ Бийол 2 тайм Перерыв Дзортеа

35’ 27’ Саррага

Кальяри Каприле, Луперто, Паломино, Дзаппа, Ауджелло, Марин, Макумбу, Адопо, Дзортеа, Пикколи, Лувумбу, Чоччи, Шерри, Пинтус, Оберт, Виола, Дейола, Янкто, Прати, Гаэтано, Коман, Паволетти, Мутандва, Феличи Запасные: Шерри, Пинтус, Янкто, Феличи, Чоччи, Виола, Дейола, Коман, Паволетти, Оберт, Прати, Гаэтано, Мутандва 1 тайм Удинезе: Окойе, Соле, Бийол, Кристенсен, Саррага, Атта, Камара, Карлстрем, Ловрич, Модешту, Дэвис, Сава, Паделли, Пальма, Земура, Джанетти, Кабаселе, Пафунди, Эккеленкамп, Санчес, Браво, Писарро Запасные: Шерри, Пинтус, Янкто, Феличи, Чоччи, Виола, Дейола, Коман, Паволетти, Оберт, Прати, Гаэтано, Мутандва

Серия А. 35 тур 3 мая 18:45, Сан-Сиро Интер Завершен 1 - 0 - xG - Верона Матч окончен 90’ +2’ Брадарич Ливраменто 85’ Кастанос Залевски Ачерби 84’ 80’ Ньяссе Кастанос 80’ Дуда Тенгстедт Арнаутович Тареми 77’ 71’ Дуда 69’ Сарр Москера 69’ Суслов Бернед Биссек Димарко 69’ Зелиньски Мхитарян 68’ 46’ Валентини 2 тайм Перерыв Дармиан 23’ Аслани

9’ Интер Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, де Врей, Биссек, Залевски, Зелиньски, Аслани, Фраттези, Дармиан, Корреа, Арнаутович, Зоммер, Ди Дженнаро, Думфрис, Ачерби, Димарко, Ре Чеккони, Бастони, Мхитарян, Барелла, М. Тюрам, Тареми Запасные: Думфрис, Ачерби, Мхитарян, Тареми, Ди Дженнаро, Бастони, Зоммер, Ре Чеккони, Барелла, М. Тюрам, Димарко 1 тайм Верона: Монтипо, Фресе, Валентини, Данилюк, Суслов, Брадарич, Сердар, Дуда, Ньяссе, Тшатшуа, Сарр, Берарди, Перилли, Ойегоке, Слотсагер, Луан Патрик, Лазович, Кастанос, Бернед, Ламбурд, Тенгстедт, Ливраменто, Москера, Аджайи, Сиссе Запасные: Думфрис, Ачерби, Мхитарян, Тареми, Ди Дженнаро, Бастони, Зоммер, Ре Чеккони, Барелла, М. Тюрам, Димарко

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А