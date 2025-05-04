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  • Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Рома» победила «Фиорентину», «Аталанта» разгромила «Монцу», «Милан» сыграет с «Дженоа» в понедельник
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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Рома» победила «Фиорентину», «Аталанта» разгромила «Монцу», «Милан» сыграет с «Дженоа» в понедельник

В Серии А проходят матчи 35-го тура.

«Торино» сыграл вничью с «Венецией» в пятницу (1:1).

В субботу «Наполи» в гостях был сильнее «Лечче» (1:0), «Интер» дома переиграл «Верону» (1:0).

«Болонья» и «Ювентус» проведут матч в воскресенье, «Аталанта» разгромила «Монцу» (4:0) на выезде, «Рома» была сильнее «Фиорентины» (1:0).

«Милан» сыграет с «Дженоа» на выезде в понедельник.

Чемпионат Италии

35-й тур

Серия А. 35 тур
4 мая 10:30, Карло Кастеллани
Эмполи
Завершен
0 - 1
-xG-
Лацио
Матч окончен
90’
+4’
Провстгор
Вити   Кампаньелло
90’
Вити
89’
87’
Весино
Пеццелла
83’
79’
Ровелла   Провстгор
76’
Хюсай
70’
Пеллегрини   Хила
70’
Дзакканьи   Педро
66’
Хюсай
Сольбаккен   Конате
59’
58’
Диа   Весино
56’
Пеллегрини
46’
Марушич   Исаксен
Гогличидзе   Самбия
46’
2тайм
Перерыв
Гогличидзе
45’
+2’
Коломбо
38’
Коломбо
34’
1’
  Диа
Эмполи
Васкес, Вити, Исмайли, Гогличидзе, Какаче, Сольбаккен, Пеццелла, Фаццини, Марьянуччи, Джаси, Коломбо, Сильвестри, Сегетти, Бранколини, Тосто, Де Шильо, Самбия, Баччи, Эспозито, Конате, Кампаньелло
Запасные: Бранколини, Эспозито, Гогличидзе, Сольбаккен, Сильвестри, Сегетти, Тосто, Де Шильо, Вити, Баччи
1тайм
Лацио:
Мандас, Пеллегрини, Романьоли, Жиго, Хюсай, Ровелла, Гендузи, Дзакканьи, Диа, Марушич, Кастельянос, Фурланетто, Проведель, Хила, Провстгор, Ибрагимович, Башич, Белаэн, Деле-Баширу, Весино, Тшауна, Исаксен, Нослин, Педро
Запасные: Бранколини, Эспозито, Гогличидзе, Сольбаккен, Сильвестри, Сегетти, Тосто, Де Шильо, Вити, Баччи
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Серия А. 35 тур
4 мая 13:00, U-Power Stadium
Монца
Завершен
0 - 4
-xG-
Аталанта
Матч окончен
88’
  Брешианини
81’
Куадрадо
80’
Лукман   Брешианини
Кирьякопулос   Чурриа
76’
76’
Джимшити   Куадрадо
76’
Ретеги   Мальдини
71’
Хин
Капрари   Виньято
71’
64’
де Кетеларе   Пашалич
Паласиос
51’
47’
  Лукман
Педру Перейра   Лекович
46’
46’
Коссуну   Толои
Кастровилли   Форсон
46’
2тайм
Перерыв
23’
  де Кетеларе
Кальдирола   Брорссон
16’
12’
  де Кетеларе
Монца
Пицциньякко, Паласиос, Кальдирола, Педру Перейра, Капрари, Кирьякопулос, Акпа-Акпро, Бьянко, Кастровилли, Биринделли, Мота, Ваилати, Мацца, Брорссон, Лекович, Д`Амброзио, Урбаньски, Сенси, Коломбо, Форсон, Петанья, Мартинс, Виньято, Чурриа
Запасные: Петанья, Кальдирола, Коломбо, Ваилати, Д`Амброзио, Педру Перейра, Урбаньски, Мартинс, Капрари, Сенси, Кастровилли, Мацца, Кирьякопулос
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Коссуну, Хин, Джимшити, Лукман, де Кетеларе, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Белланова, Ретеги, Руй Патрисиу, Росси, Толои, Сулемана, Куадрадо, Пашалич, Руджери, Самарджич, Брешианини, Мальдини
Запасные: Петанья, Кальдирола, Коломбо, Ваилати, Д`Амброзио, Педру Перейра, Урбаньски, Мартинс, Капрари, Сенси, Кастровилли, Мацца, Кирьякопулос
Подробнее
Серия А. 35 тур
4 мая 16:00, Олимпийский стадион
Рома
Завершен
1 - 0
-xG-
Фиорентина
Матч окончен
90’
+6’
Дзаньоло
Пизилли
90’
+4’
90’
Ндур   Адли
Соуле
89’
85’
Кин
Челик   Ренсх
77’
Довбик   Эль-Шаарави
77’
71’
Понграчич   Бельтран
71’
Ричардсон   Кольпани
Шомуродов   Бальданци
65’
Кристанте   Гурна-Дуат
65’
64’
Ндур
61’
Дзаньоло   Гудмундссон
Пеллегрини   Пизилли
46’
46’
Гозенс   Фаджоли
2тайм
Перерыв
  Довбик
45’
+5’
Рома
Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Анхелиньо, Пеллегрини, Коне, Кристанте, Соуле, Шомуродов, Довбик, Де Марци, Голлини, Ренсх, Абдельхамид, Хуммельс, Нельссон, Салах-Эддин, Паредес, Гурна-Дуат, Бальданци, Пизилли, Дибала, Салемакерс, Эль-Шаарави
Запасные: Салемакерс, Кристанте, Шомуродов, Нельссон, Паредес, Дибала, Довбик, Хуммельс, Пеллегрини, Де Марци, Абдельхамид, Челик, Салах-Эддин, Голлини
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Понграчич, Мари, Комуццо, Гозенс, Ндур, Мандрагора, Ричардсон, Паризи, Дзаньоло, Кин, Терраччано, Мартинелли, Морено, Кольпани, Адли, Фаджоли, Фолоруншо, Бельтран, Гудмундссон, Каприни
Запасные: Салемакерс, Кристанте, Шомуродов, Нельссон, Паредес, Дибала, Довбик, Хуммельс, Пеллегрини, Де Марци, Абдельхамид, Челик, Салах-Эддин, Голлини
Подробнее
Серия А. 35 тур
4 мая 18:45, Ренато Далль'Ара
Болонья
Первый тайм
0 - 1
-xG-
0′
Ювентус
9’
  К. Тюрам
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Бекема, Де Сильвестри, Фройлер, Фергюсон, Камбьяги, Одгор, Орсолини, Даллинга, Баньолини, Равалья, Эрлич, Калабрия, Казале, Ликояннис, Моро, Эль-Аззузи, Побега, Эбишер, Фаббиан, Кастро, Домингес
Запасные: Равалья, Эбишер, Фаббиан, Кастро, Ликояннис, Эль-Аззузи, Домингес, Баньолини, Эрлич, Калабрия, Моро, Побега, Казале
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Савона, Вейга, Калулу, Н. Гонсалес, Маккенни, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Веа, Коло-Муани, Перин, Пинсольо, Кошта, Рухи, Аджич, Дуглас Луис, Франсишку Консейсау, Мбангула
Запасные: Равалья, Эбишер, Фаббиан, Кастро, Ликояннис, Эль-Аззузи, Домингес, Баньолини, Эрлич, Калабрия, Моро, Побега, Казале
Подробнее
Серия А. 35 тур
5 мая 18:45, Луиджи Феррарис
Дженоа
Не начался
-xG-
Милан
Серия А. 35 тур
2 мая 18:45, Олимпико ди Торино
Торино
Завершен
1 - 1
-xG-
Венеция
Матч окончен
Бираги   Педерсен
90’
Коко   Мазина
90’
82’
Хапс   Эллертссон
82’
Бузио   Думбия
79’
Ди Франческо
  Влашич
77’
71’
Йебоа   Ористанио
71’
Гюткьяер   Филя
57’
Кике Перес   Конде
Валюкевич   Дембеле
46’
Казадеи   Перчун
46’
Санабрия   Адамс
46’
2тайм
Перерыв
Казадеи
45’
+1’
37’
  Кике Перес
Торино
Милинкович-Савич, Бираги, Коко, Марипан, Валюкевич, Элмаз, Влашич, Казадеи, Илич, Гинейтис, Санабрия, Палеари, Доннарумма, Мазина, Педерсен, Дембеле, Тамез, Перчун, Далла Веккья, Карамо, Адамс, Alessio Cacciamani
Запасные: Карамо, Адамс, Палеари, Дембеле, Тамез, Далла Веккья, Alessio Cacciamani, Доннарумма, Педерсен, Перчун, Мазина
1тайм
Венеция:
Раду, Канде, Идзес, Шингтьен, Хапс, Кике Перес, Николусси-Кавилья, Бузио, Дзербин, Йебоа, Гюткьяер, Йоронен, Гранди, Станкович, Дзампано, Маркандалли, Шверко, Карбони, Конде, Бьяркасон, Эллертссон, Думбия, Ористанио, Филя, Марич
Запасные: Карамо, Адамс, Палеари, Дембеле, Тамез, Далла Веккья, Alessio Cacciamani, Доннарумма, Педерсен, Перчун, Мазина
Подробнее
Серия А. 35 тур
3 мая 13:00, Сарденья
Кальяри
Завершен
1 - 2
-xG-
Удинезе
Матч окончен
Коман
90’
+5’
84’
Ловрич   Эккеленкамп
Ауджелло   Оберт
79’
Лувумбу   Коман
79’
78’
Модешту   Джанетти
78’
Дэвис   Санчес
78’
Саррага   Браво
Дзортеа   Феличи
73’
Макумбу   Дейола
69’
Марин   Гаэтано
69’
67’
  Кристенсен
63’
Атта
46’
Бийол
2тайм
Перерыв
  Дзортеа
35’
27’
  Саррага
Кальяри
Каприле, Луперто, Паломино, Дзаппа, Ауджелло, Марин, Макумбу, Адопо, Дзортеа, Пикколи, Лувумбу, Чоччи, Шерри, Пинтус, Оберт, Виола, Дейола, Янкто, Прати, Гаэтано, Коман, Паволетти, Мутандва, Феличи
Запасные: Шерри, Пинтус, Янкто, Феличи, Чоччи, Виола, Дейола, Коман, Паволетти, Оберт, Прати, Гаэтано, Мутандва
1тайм
Удинезе:
Окойе, Соле, Бийол, Кристенсен, Саррага, Атта, Камара, Карлстрем, Ловрич, Модешту, Дэвис, Сава, Паделли, Пальма, Земура, Джанетти, Кабаселе, Пафунди, Эккеленкамп, Санчес, Браво, Писарро
Запасные: Шерри, Пинтус, Янкто, Феличи, Чоччи, Виола, Дейола, Коман, Паволетти, Оберт, Прати, Гаэтано, Мутандва
Подробнее
Серия А. 35 тур
3 мая 13:00, Эннио Тардини
Парма
Завершен
0 - 1
-xG-
Комо
Матч окончен
Зом   Ман
86’
Бонни   Джурич
85’
84’
Иконе   Фадера
83’
Войвода   ван дер Бремпт
83’
Какре   Энгельхардт
79’
  Стрефецца
74’
Да Кунья   Стрефецца
Пеллегрино   Бенедычак
74’
Эно   Камара
73’
Эно
67’
56’
Кутроне   Дувикас
2тайм
Перерыв
12’
Кемпф
Парма
Судзуки, Валенти, Леони, Дель Прато, Валери, Ондрейка, Кейта, Зом, Эно, Пеллегрино, Бонни, Марконе, Корви, Балог, Левик, Чиркати, Камара, Эрнани, Пликко, Бенедычак, Джурич, Хадж Мохамед, Ман
Запасные: Эрнани, Бенедычак, Корви, Чиркати, Хадж Мохамед, Ман, Левик, Пликко, Марконе, Балог, Камара, Джурич
1тайм
Комо:
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Гольданига, Войвода, Перроне, Да Кунья, Какре, Пас, Иконе, Кутроне, Вигорито, Рейна, Феллипе Джек, Смолчич, Валье, ван дер Бремпт, Йовине, Алли, Энгельхардт, Браунедер, Стрефецца, Габриэллони, Дувикас, Фадера
Запасные: Эрнани, Бенедычак, Корви, Чиркати, Хадж Мохамед, Ман, Левик, Пликко, Марконе, Балог, Камара, Джурич
Подробнее
Серия А. 35 тур
3 мая 16:00, виа дель Маре
Лечче
Завершен
0 - 1
-xG-
Наполи
Матч окончен
87’
Политано   Нгонж
87’
Лукаку   Симеоне
Пьеротти   Жослен
84’
Моренте
82’
79’
Распадори   Биллинг
Крстович
66’
Пьерре   Бериша
65’
Гильбер   Данилу Вейга
62’
54’
Лоботка   Гилмор
Каба   Моренте
46’
Карлссон   Хельгасон
46’
2тайм
Перерыв
24’
  Распадори
Лечче
Фальконе, Галло, Баскиротто, Гашпар, Гильбер, Пьерре, Каба, Карлссон, Кулибали, Пьеротти, Крстович, Фрюхтль, Самооя, Данилу Вейга, Габриэл, Сала, Бериша, Рафья, Хельгасон, Рамадани, Банда, Моренте, Жослен, Сансоне
Запасные: Рамадани, Жослен, Сансоне, Бериша, Данилу Вейга, Сала, Габриэл, Банда, Фрюхтль, Рафья, Хельгасон, Моренте, Самооя
1тайм
Наполи:
Мерет, Спинаццола, Оливера, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мактоминей, Лоботка, Замбо-Ангисса, Распадори, Лукаку, Политано, Контини-Барановский, Скуффет, Марин, Маццокки, Гилмор, Биллинг, Хаса, Окафор, Симеоне, Нгонж
Запасные: Рамадани, Жослен, Сансоне, Бериша, Данилу Вейга, Сала, Габриэл, Банда, Фрюхтль, Рафья, Хельгасон, Моренте, Самооя
Подробнее
Серия А. 35 тур
3 мая 18:45, Сан-Сиро
Интер
Завершен
1 - 0
-xG-
Верона
Матч окончен
90’
+2’
Брадарич   Ливраменто
85’
Кастанос
Залевски   Ачерби
84’
80’
Ньяссе   Кастанос
80’
Дуда   Тенгстедт
Арнаутович   Тареми
77’
71’
Дуда
69’
Сарр   Москера
69’
Суслов   Бернед
Биссек   Димарко
69’
Зелиньски   Мхитарян
68’
46’
Валентини
2тайм
Перерыв
Дармиан
23’
  Аслани
9’
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, де Врей, Биссек, Залевски, Зелиньски, Аслани, Фраттези, Дармиан, Корреа, Арнаутович, Зоммер, Ди Дженнаро, Думфрис, Ачерби, Димарко, Ре Чеккони, Бастони, Мхитарян, Барелла, М. Тюрам, Тареми
Запасные: Думфрис, Ачерби, Мхитарян, Тареми, Ди Дженнаро, Бастони, Зоммер, Ре Чеккони, Барелла, М. Тюрам, Димарко
1тайм
Верона:
Монтипо, Фресе, Валентини, Данилюк, Суслов, Брадарич, Сердар, Дуда, Ньяссе, Тшатшуа, Сарр, Берарди, Перилли, Ойегоке, Слотсагер, Луан Патрик, Лазович, Кастанос, Бернед, Ламбурд, Тенгстедт, Ливраменто, Москера, Аджайи, Сиссе
Запасные: Думфрис, Ачерби, Мхитарян, Тареми, Ди Дженнаро, Бастони, Зоммер, Ре Чеккони, Барелла, М. Тюрам, Димарко
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЮвентус
logoКальяри
logoБолонья
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoВенеция
logoЛацио
logoАталанта
logoУдинезе
logoТорино
logoМонца
logoКомо
logoМилан
logoЭмполи
результаты
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logoВерона
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