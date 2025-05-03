Черчесов – главный кандидат на пост тренера «Локомотива» в случае отставки Галактионова («Чемпионат»)

Станислав Черчесов – основной кандидат «Локомотива» на тренерский пост.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Утверждается, что действующий главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов не собирается подавать в отставку. Контракт 40-летнего специалиста действует до лета 2026 года.

Все решения о будущем тренера с большой долей вероятности будут приняты после окончания сезона.

«Локомотив » занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ с 46 очками. Сегодня в матче 27-го тура москвичи сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).