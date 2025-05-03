Черданцев про решение ЭСК о подкате Барриоса: «Я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. От своих слов не отказываюсь. Дело вовсе не в том, что это игрок «Зенита»

Черданцев не отказался от своих слов про подкат Барриоса в матче с «Динамо».

«Динамо » дома поделило очки с «Зенитом » (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ . Во втором тайме арбитр Виталий Мешков не показал опорнику гостей Вильмару Барриосу карточку за удар шипами в голень Луису Чавесу .

«Динамо» после игры высмеяло реплики Георгия Черданцева по поводу эпизода роликом с кадрами из «Берегись автомобиля»: «Эта нога – у того, у кого надо, нога».

Сегодня ЭСК РФС поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса: «Нет элементов серьезного нарушения правил. Следовало вынести предупреждение».

«Чистая игра в мяч. Нет серьезного нарушения правил. Это вердикт ЭСК. В репортаже я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. Да, в отличие от судьи, члены ЭСК посчитали действия Барриоса безрассудными после игры в мяч. По их мнению, нужно было дать желтую. Не красную. Только желтую. Что в принципе является вещью сугубо умозрительной: как оценить степень безрассудства?

Так что я от своих слов не отказываюсь и от оценки эпизода данной в эфире тоже не отказываюсь. «Динамо » смешно обыграло этот эпизод, у меня нет никаких претензий.

Но хочу обратить внимание коллег, что дело вовсе не в том, что Барриос – игрок «Зенита». Я работал на матче «Локомотив » – «Зенит», и когда там был забит гол после подката Баринова , я и там сказал, что это игра в мяч, и гол чистый. «Зенит», кстати, был недоволен моей оценкой эпизода, но я сказал коллегам: вот увидите, будет единогласное решение ЭСК в пользу Баринова. Так и вышло.

Для меня это два похожих по сути эпизода, и, по крайней мере, я был последователен в их оценке», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.