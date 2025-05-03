«РБ Лейпциг» – «Бавария». 2:3 – Сане забил на 83-й, мюнхенцы станут чемпионами при победе! Онлайн-трансляция

«Бавария» играет в гостях с «РБ Лейпциг» в 32-м туре Бундеслиги.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 11-й минуте счет открыл Беньямин Шешко. Он забил в пустые ворота с большого расстояния после того, как вратарь мюнхенцев Йонас Урбиг поскользнулся, выйдя из ворот. Лукас Клостерманн забил на 39-й после розыгрыша штрафного.
Во втором тайме «Бавария» забила дважды за две минуты: Эрик Дайер с паса Олисе на 62-й, сам Олисе – на 63-й. На 83-й Лерой Сане вывел гостей вперед.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
В случае победы в этой встрече мюнхенцы досрочно станут чемпионами Германии.
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Клостерманн, Неделькович, Айдара, Зайвальд, Симонс, Кампль, Опенда, Шешко, Цингерле, Гертрюйда, Норбюе, Баумгартнер, Баку, Вермерен, Нуса, Поульсен, Гомис
Запасные: Неделькович, Шешко, Баумгартнер, Кампль, Опенда, Айдара, Цингерле, Гомис, Норбюе
Бавария:
Урбиг, Станишич, Дайер, Лаймер, Боэ, Сане, Павлович, Киммих, Олисе, Мюллер, Гнабри, Нойер, Перец, Горетцка, Пальинья, Видович, Карл, Коман, Куси-Асаре
Запасные: Неделькович, Шешко, Баумгартнер, Кампль, Опенда, Айдара, Цингерле, Гомис, Норбюе
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