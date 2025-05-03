  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «РБ Лейпциг» – «Бавария». 2:3 – Сане забил на 83-й, мюнхенцы станут чемпионами при победе! Онлайн-трансляция
Live
59

«РБ Лейпциг» – «Бавария». 2:3 – Сане забил на 83-й, мюнхенцы станут чемпионами при победе! Онлайн-трансляция

«Бавария» играет в гостях с «РБ Лейпциг» в 32-м туре Бундеслиги.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте счет открыл Беньямин Шешко. Он забил в пустые ворота с большого расстояния после того, как вратарь мюнхенцев Йонас Урбиг поскользнулся, выйдя из ворот. Лукас Клостерманн забил на 39-й после розыгрыша штрафного.

Во втором тайме «Бавария» забила дважды за две минуты: Эрик Дайер с паса Олисе на 62-й, сам Олисе – на 63-й. На 83-й Лерой Сане вывел гостей вперед.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

В случае победы в этой встрече мюнхенцы досрочно станут чемпионами Германии.

Бундеслига. 32 тур
3 мая 13:30, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
Второй тайм
2 - 3
-xG-
0′
Бавария
88’
Гнабри   Пальинья
Опенда   Нуса
86’
Неделькович   Гертрюйда
86’
83’
  Сане
Кампль   Баку
78’
Кампль
77’
73’
Дайер
Айдара   Вермерен
69’
Шешко   Поульсен
69’
63’
  Олисе
62’
  Дайер
61’
Боэ   Горетцка
61’
Мюллер   Коман
Раум
50’
2тайм
Перерыв
  Клостерманн
39’
  Шешко
11’
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Клостерманн, Неделькович, Айдара, Зайвальд, Симонс, Кампль, Опенда, Шешко, Цингерле, Гертрюйда, Норбюе, Баумгартнер, Баку, Вермерен, Нуса, Поульсен, Гомис
Запасные: Неделькович, Шешко, Баумгартнер, Кампль, Опенда, Айдара, Цингерле, Гомис, Норбюе
1тайм
Бавария:
Урбиг, Станишич, Дайер, Лаймер, Боэ, Сане, Павлович, Киммих, Олисе, Мюллер, Гнабри, Нойер, Перец, Горетцка, Пальинья, Видович, Карл, Коман, Куси-Асаре
Запасные: Неделькович, Шешко, Баумгартнер, Кампль, Опенда, Айдара, Цингерле, Гомис, Норбюе
Подробнее

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoРБ Лейпциг
онлайны
logoбундеслига Германия
logoЙонас Урбиг
logoБеньямин Шешко
logoЛукас Клостерманн
logoЭрик Дайер
logoЛерой Сане
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Динамо» может назначить Гусева главным тренером, если выиграет все оставшиеся матчи. Команду ждут игры со «Спартаком» и «Краснодаром» (Legalbet)
109 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Сент-Этьеном»
116 минут назадLive
Тест: кто играл во всех этих формах?
17 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Интер» против «Вероны», «Ювентус» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
1022 минуты назад
Судья Дэвид Уэбб не смог продолжить матч «Лестер» – «Саутгемптон» после столкновения с Айю, его заменил резервный арбитр. Варди дунул в свисток, чтобы остановить игру
2633 минуты назадФото
Сафонов сыграет против «Страсбура». Это 10-й матч вратаря в Лиге 1 и 16-й за «ПСЖ» в этом сезоне
537 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Вальядолида», «Атлетико» и «Алавес» не забили, «Реал» сыграет с «Сельтой» в воскресенье
41сегодня, 14:16Live
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Борнмута», «Астон Вилла» обыграла «Фулхэм»
98сегодня, 14:00Live
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Рубин», «Локо» против «Оренбурга», «Зенит» сыграет с «Пари НН» в воскресенье
275сегодня, 14:00Live
«Ковентри» Лэмпарда, «Сандерленд», «Шеффилд» и «Бристоль» сыграют в плей-офф Чемпионшипа за право выхода в АПЛ. «Лидс» Фарке стал чемпионом
11сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Представитель Дзюбы о будущем футболиста: «Нужно, чтобы сам Артем окончательно решил, что он готов продолжать карьеру. Идет рабочий диалог с «Акроном»
3 минуты назад
«Зенит» показал ретро-форму, в которой сыграет последний домашний матч сезона. Полевой комплект с продольной полосой отсылает к «Сталинцу», вратарский выполнен в черных тонах с белым воротником
55 минут назадФото
«Лечче» – «Наполи». Лукаку играет. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
17 минут назад
«Страсбур» – «ПСЖ». Сафонов в старте. Онлайн-трансляция
217 минут назадLive
Личка процитировал Джонни Деппа в соцсетях: «Это очень странное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Я буду где-то на другой стороне»
326 минут назад
Черчесов посетил матч «Локомотива» с «Оренбургом». Его называли кандидатом на замену Галактионову
1644 минуты назадФото
Фердинанд о традиции чемпионского коридора: «Мне не понравилось. Для обеих команд это неловко. Краучи абсолютно прав»
447 минут назад
Евгений Ловчев: «Карпин или Черчесов могут привести «Динамо» к чемпионству – надо купить игроков. Как правильно говорит Мостовой, привезем какого‑нибудь Абаскаля, который ничего не выигрывал»
18сегодня, 14:10
«Локомотив» – «Оренбург». Батраков и Мансилья играют. Онлайн-трансляция
9сегодня, 14:01Live
Первая лига. «Черноморец» в гостях у «Шинника», «Сочи» принимает «Арсенал», «Балтика» против «Торпедо», СКА одолел «КАМАЗ»
8сегодня, 14:00Live